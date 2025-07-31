У США знайшли гніздо з радіацією в 10 разів вище норми: подробиці

Осине гніздо / © Pixabay

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На ядерному об’єкті Саванна-Рівер у штаті Південна Кароліна, США, робітники, які здійснюють регулярний моніторинг радіації, виявили на стовпі осине гніздо з аномально високим рівнем опромінення.

Про це повідомляє CNN.

За офіційною інформацією, рівень радіації в гнізді перевищував допустиму федеральну норму в 10 разів. Ос у ньому не було виявлено. Гніздо одразу обробили інсектицидом, зняли та утилізували як радіоактивні відходи.

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Причина появи такого рівня радіоактивності наразі невідома. Влада заявляє, що витоку з резервуарів з рідкими ядерними відходами не зафіксовано. Ймовірно, гніздо стало радіоактивним через залишкове забруднення місцевості, яка раніше використовувалася для активної переробки ядерних матеріалів.

Незалежна спостережна група Savannah River Site Watch заявила, що звіт є неповним. Зокрема, не вказано, як саме гніздо набуло такого рівня забруднення, з яким саме матеріалом могли контактувати оси, і чи є ризик наявності ще одного радіоактивного гнізда у разі прихованого витоку.

«Я розлючений тим, що нам не повідомили, звідки взялися радіоактивні відходи і чи є якийсь витік із ємностей, про який громадськість має знати», — заявив виконавчий директор групи Том Клементс.

За словами експертів, навіть тип матеріалу, з якого побудовано гніздо — деревина чи бруд — може вказати на джерело зараження. Зараз усі обставини інциденту ретельно розслідують.

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Нагадаємо, навіть локальний ядерний конфлікт може серйозно вдарити по аграрному сектору планети, а у разі масштабної війни — наслідки можуть бути катастрофічними. За результатами нового дослідження, проведеного метеорологом Юніном Ши, ядерна війна може призвести до падіння глобального врожаю кукурудзи на цілих 87%. У більш помірних сценаріях — зниження становитиме щонайменше 7%.

Модель включала шість потенційних варіантів розвитку ядерного конфлікту та аналіз понад 38 тисяч точок вирощування кукурудзи у світі. У кожному випадку прогнозується настання ядерної зими — явища, коли дим та сажа від масштабних пожеж затягнуть атмосферу, спричинивши різке зниження температури. Такий кліматичний ефект може тривати роками і повністю знищити здатність ґрунтів підтримувати вирощування культур.

Це дослідження ще раз наголошує: ядерна загроза не обмежується політичною чи військовою сферою — вона несе глобальні ризики для продовольчої безпеки та виживання людства.