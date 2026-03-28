- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 602
- Час на прочитання
- 4 хв
У США "зносять" Трампа: мільйони американців вийшли на протести проти президента
Сполучені Штати Америки охопила нова хвиля багатотисячних протестів «No Kings», учасники яких виступають проти міграційних рейдів Дональда Трампа, війни в Ірані та економічної кризи.
Сполучені Штати Америки охопила нова безпрецедентна хвиля протестів під гаслом «No Kings» («Жодних королів»). Від узбережжя до узбережжя сотні тисяч американців вийшли на вулиці великих міст і маленьких містечок, щоб висловити свій гнів через політику президента Дональда Трампа, жорсткі міграційні рейди, стрімке зростання вартості життя та війну в Ірані.
Про це повідомляє CNN.
Епіцентр у Міннесоті та пам’ять про жертв ICE
Флагманський і найчисельніший захід, який зібрав близько 100 тисяч осіб, розпочався біля Капітолія штату Міннесота у місті Сент-Пол. Саме міста-близнюки Міннеаполіс і Сент-Пол стали епіцентром наймасштабнішої в історії США операції з контролю за імміграцією Metro Surge, яка супроводжувалася жорсткими сутичками мітингувальників із федеральними агентами.
Натовп вимагає справедливості для Рене Гуд та Алекса Претті — двох людей, яких федеральні агенти застрелили під час січневих рейдів. Підтримати протестувальників приїхав легендарний рок-музикант Брюс Спрінгстін, який виконав свій новий протестний гімн «Вулиці Міннеаполіса», присвячений пам’яті загиблих та опору місцевих жителів. Організатори зазначають, що цього разу левова частка протестів проходить і за межами мегаполісів — у передмістях та традиційно республіканських штатах на кшталт Флориди і Техасу.
Політичний опір та заяви зірок
До протестувальників приєдналися і політичні важковаговики. Сенатор Берні Сандерс зі сцени у Міннесоті різко розкритикував не лише авторитаризм Трампа, а й військову кампанію на Близькому Сході. Він звинуватив уряд у брехні та порушенні міжнародного права, порівнявши нинішню інформаційну тишу з часами війн у В’єтнамі та Іраку. Водночас губернатор штату Тім Волз назвав відправлених Трампом силовиків «ненавченими, агресивними головорізами».
«Я ніколи не могла уявити, що настане день, коли ми будемо спостерігати такий повзучий авторитаризм у Сполучених Штатах Америки… Трамп взяв руйнівну кулю і вдарив по самому фундаменту того, що робить Америку великою», — заявила зі сцени членкиня Палати представників Ільхан Омар.
Масштабні акції за участю знаменитостей відбулися і на інших локаціях. У Нью-Йорку до натовпу вийшов оскароносний актор Роберт Де Ніро, який назвав Трампа екзистенційною загрозою для свобод та безпеки, закликавши негайно його зупинити. А в Сан-Франциско відбувся величезний марш, учасники якого несли українські та іранські прапори, а згодом розгорнули на пляжі живий банер «No Kings».
Відповідь Білого дому та міжнародна солідарність
Сам Дональд Трамп та його оточення традиційно реагують на подібні заходи з неприхованим глузуванням. У Білому домі заявили, що ці акції цікавлять лише журналістів, яким платять за їхнє висвітлення. Раніше президент публічно називав учасників протестів «неадекватними» та репостив згенеровані штучним інтелектом меми, де він у короні нібито скидає нечистоти на натовп із винищувача. У Вест-Палм-Біч на тлі цих настроїв сталися словесні сутички між мітингувальниками та прихильниками Трампа з угруповання Proud Boys.
Попри зневажливу реакцію Вашингтона, протестний рух вийшов далеко за межі Сполучених Штатів. Масові акції солідарності з американським народом відбулися на вулицях Парижа, Рима, Берліна та Мадрида. Європейці вийшли з плакатами «Ніяких королів, ніякої війни» та «Влада належить народу», виступаючи проти ескалації глобальних конфліктів та диктаторських замашок нинішньої адміністрації США.
Війна з Іраном обернулась проти Трампа — останні новини
Невдоволення діями Білого дому стрімко зростає не лише всередині США, а й за кордоном. Через затяжний конфлікт на Близькому Сході навіть найближчі арабські союзники відвертаються від Вашингтона. Країни Перської затоки відверто розчаровані відсутністю чіткої стратегії в адміністрації Трампа та приватно ставлять під сумнів американські безпекові гарантії.
Через місяць бойових дій держави регіону продовжують зазнавати мільярдних збитків, а стратегічно важлива Ормузька протока залишається майже закритою. Арабські лідери побоюються, що Трамп може укласти з Тегераном швидку недосконалу угоду та вивести війська напередодні виборів, залишивши їх сам на сам із розлюченим Іраном, через що вже розглядають зближення з Китаєм.
Ситуація ускладнюється тим, що сам президент США фактично опинився у глухому куті через цю війну. Дональд Трамп постає перед надзвичайно важким вибором: укласти сумнівну мирну угоду і спробувати вийти з конфлікту або ж піти на серйозну ескалацію, яка ризикує перерости в затяжну кризу та остаточно знищити його президентство.
Намагаючись уникнути тривалої війни, Білий дім судомно шукає шляхи для відступу і вже передав Тегерану мирну пропозицію з 15 пунктів. Однак Іран називає ці вимоги абсолютно нереалістичними, тому перспектив для переговорів наразі мало, а погрози Трампа розгорнути ще більше наземних військ лише посилюють лють американських виборців.