У США "зносять" Трампа: мільйони американців вийшли на протести проти президента

В США спалахнули масові протести проти Трампа

Сполучені Штати Америки охопила нова безпрецедентна хвиля протестів під гаслом «No Kings» («Жодних королів»). Від узбережжя до узбережжя сотні тисяч американців вийшли на вулиці великих міст і маленьких містечок, щоб висловити свій гнів через політику президента Дональда Трампа, жорсткі міграційні рейди, стрімке зростання вартості життя та війну в Ірані.

Про це повідомляє CNN.

Епіцентр у Міннесоті та пам’ять про жертв ICE

Флагманський і найчисельніший захід, який зібрав близько 100 тисяч осіб, розпочався біля Капітолія штату Міннесота у місті Сент-Пол. Саме міста-близнюки Міннеаполіс і Сент-Пол стали епіцентром наймасштабнішої в історії США операції з контролю за імміграцією Metro Surge, яка супроводжувалася жорсткими сутичками мітингувальників із федеральними агентами.

Натовп вимагає справедливості для Рене Гуд та Алекса Претті — двох людей, яких федеральні агенти застрелили під час січневих рейдів. Підтримати протестувальників приїхав легендарний рок-музикант Брюс Спрінгстін, який виконав свій новий протестний гімн «Вулиці Міннеаполіса», присвячений пам’яті загиблих та опору місцевих жителів. Організатори зазначають, що цього разу левова частка протестів проходить і за межами мегаполісів — у передмістях та традиційно республіканських штатах на кшталт Флориди і Техасу.

Політичний опір та заяви зірок

До протестувальників приєдналися і політичні важковаговики. Сенатор Берні Сандерс зі сцени у Міннесоті різко розкритикував не лише авторитаризм Трампа, а й військову кампанію на Близькому Сході. Він звинуватив уряд у брехні та порушенні міжнародного права, порівнявши нинішню інформаційну тишу з часами війн у В’єтнамі та Іраку. Водночас губернатор штату Тім Волз назвав відправлених Трампом силовиків «ненавченими, агресивними головорізами».

«Я ніколи не могла уявити, що настане день, коли ми будемо спостерігати такий повзучий авторитаризм у Сполучених Штатах Америки… Трамп взяв руйнівну кулю і вдарив по самому фундаменту того, що робить Америку великою», — заявила зі сцени членкиня Палати представників Ільхан Омар.

Масштабні акції за участю знаменитостей відбулися і на інших локаціях. У Нью-Йорку до натовпу вийшов оскароносний актор Роберт Де Ніро, який назвав Трампа екзистенційною загрозою для свобод та безпеки, закликавши негайно його зупинити. А в Сан-Франциско відбувся величезний марш, учасники якого несли українські та іранські прапори, а згодом розгорнули на пляжі живий банер «No Kings».

Відповідь Білого дому та міжнародна солідарність

Сам Дональд Трамп та його оточення традиційно реагують на подібні заходи з неприхованим глузуванням. У Білому домі заявили, що ці акції цікавлять лише журналістів, яким платять за їхнє висвітлення. Раніше президент публічно називав учасників протестів «неадекватними» та репостив згенеровані штучним інтелектом меми, де він у короні нібито скидає нечистоти на натовп із винищувача. У Вест-Палм-Біч на тлі цих настроїв сталися словесні сутички між мітингувальниками та прихильниками Трампа з угруповання Proud Boys.

Попри зневажливу реакцію Вашингтона, протестний рух вийшов далеко за межі Сполучених Штатів. Масові акції солідарності з американським народом відбулися на вулицях Парижа, Рима, Берліна та Мадрида. Європейці вийшли з плакатами «Ніяких королів, ніякої війни» та «Влада належить народу», виступаючи проти ескалації глобальних конфліктів та диктаторських замашок нинішньої адміністрації США.

Війна з Іраном обернулась проти Трампа — останні новини

Невдоволення діями Білого дому стрімко зростає не лише всередині США, а й за кордоном. Через затяжний конфлікт на Близькому Сході навіть найближчі арабські союзники відвертаються від Вашингтона. Країни Перської затоки відверто розчаровані відсутністю чіткої стратегії в адміністрації Трампа та приватно ставлять під сумнів американські безпекові гарантії.

Через місяць бойових дій держави регіону продовжують зазнавати мільярдних збитків, а стратегічно важлива Ормузька протока залишається майже закритою. Арабські лідери побоюються, що Трамп може укласти з Тегераном швидку недосконалу угоду та вивести війська напередодні виборів, залишивши їх сам на сам із розлюченим Іраном, через що вже розглядають зближення з Китаєм.

Ситуація ускладнюється тим, що сам президент США фактично опинився у глухому куті через цю війну. Дональд Трамп постає перед надзвичайно важким вибором: укласти сумнівну мирну угоду і спробувати вийти з конфлікту або ж піти на серйозну ескалацію, яка ризикує перерости в затяжну кризу та остаточно знищити його президентство.

Намагаючись уникнути тривалої війни, Білий дім судомно шукає шляхи для відступу і вже передав Тегерану мирну пропозицію з 15 пунктів. Однак Іран називає ці вимоги абсолютно нереалістичними, тому перспектив для переговорів наразі мало, а погрози Трампа розгорнути ще більше наземних військ лише посилюють лють американських виборців.