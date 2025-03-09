У США знову закликають Іран до перемовин щодо ядерної угоди

Раніше верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що Іран не буде вести переговори з США.

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа закликає владу Ірану почати переговори щодо ядерної угоди.

Про це інформує Reuters.

Представник Ради національної безпеки Білого дому Брайан Г’юз підкреслив, що США очікують від Ірану конструктивного підходу.

У Трампа закликали Іран поставити інтереси народу вище за терористичну діяльність.

"Ми сподіваємося, що іранський режим поставить свій народ і його інтереси вище за терор", — йдеться в заяві.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ірану запропоновано два шляхи: або переговори, або військовий конфлікт. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї відповів, що його країна не буде вести переговорів зі США щодо ядерної угоди.

Раніше повідомлялося, що верховний лідер Ірану назвав методи Трампа тиранічними.

Ми раніше інформували, що Путін погодився стати посередником між Трампом та Іраном щодо ядерної угоди.

Читайте також: