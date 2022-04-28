У США зробили перший крок до вилучення майна російських олігархів на користь України

У США зробили перший крок до вилучення майна російських олігархів на користь України

У Конгресі проголосували за законопроєкт, який передбачає спрямування на допомогу Україні конфіскованих активів підсанкційних осіб РФ.

Палата представників Конгресу США у середу, 27 квітня, ухвалила законопроєкт, який містить положення про те, що конфісковані у підсанкційних осіб активи повинні спрямовуватися на відбудову України.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він уточнив, що за законопроєкт HR 6930, який передбачає конфіскацію активів російських підсанкційних юридичних та фізичних осіб, проголосувало 417 конгресменів США.

“Він [законопроєкт] передбачає положення, відповідно до яких кошти, які були або будуть конфісковані у іноземних осіб, на які накладено американські санкції, мають спрямовуватися на відбудову України та надання гуманітарної допомоги її населенню, а також інших видів допомоги нашій державі та її народу включно з військовою допомогою”, - повідомив Єрмак.

Для набуття чинності цей законопроєкт має бути ухвалений Сенатом та підписаний Президентом США.

“Він рамковий, не встановлює механізм, але чітко закладає політичну волю Конгресу та є першим і дуже важливими кроком в напрямку майбутньої конфіскації російських активів на користь України”, - наголосив голова Офісу президента.

Нагадаємо, напередодні генеральний прокурор Меррік Гарланд заявив у Сенаті, що адміністрація звернеться до Конгресу з проханням про розширення повноважень щодо конфіскації та ліквідації російської власності.

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