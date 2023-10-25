У США зробили заяву про припинення вогню в Секторі Гази

У Сполучених Штатах Америки вважають, що повне припинення вогню в Секторі Гази лише допомогло бойовикам ХАМАСу.

Таку думку висловив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє "ЄП".

"Ми вважаємо, що припинення вогню зараз піде на користь лише ХАМАСу", – зазначив він.

За словами Кірбі, Вашингтон хоче бачити "всі заходи для захисту цивільного населення". Саме тому, зауважив він, варто розглянути можливість призупинити бойові дії.

Представник Білого дому наголошує: заходи щодо захисту мирного населення і паузи в операції – це не те саме, що повне припинення вогню.

Нагадаємо, раніше у США заявили, що Ізраїль сам вирішуватиме, як проводити операцію у Газі. Вашингтон не може прогнозувати перебіг військових операцій армії Ізраїлю, наголосив Джон Кірбі.

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