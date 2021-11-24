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У США зросла кількість жертв ДТП на параді, а в Сирії заявили про авіаудари з Ізраїлю. П'ять новин, які ви могли проспати

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У США зросла кількість жертв ДТП на параді, а в Сирії заявили про авіаудари з Ізраїлю. П'ять новин, які ви могли проспати

Mike De Sisti / Milwaukee Journal Sentinel / Milwaukee Journal Sentinel

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати:

  • Президент США Джо Байден запросив на віртуальний саміт за демократію представництва 110 країн, зокрема України. Читати далі –>
  • У Сирії внаслідок авіаударів, завданих Ізраїлем по об'єктах в центральному районі, загинули двоє мирних жителів. Читати далі –>
  • До шести зросла кількість жертв дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася під час різдвяного параду у Вокеші в американському штаті Вісконсин. У лікарні від отриманих внаслідок наїзду травм помер восьмирічний хлопчик. Тим часом 39-річному кермувальнику позашляховика, який в'їхав у натовп, Дарреллу Бруксу висунули низку звинувачень, зокрема у п'яти умисних вбивствах першого ступеня. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Читати далі –>
  • Причиною смерті нареченого вбитої блогерки Габбі Петіто американця Браяна Ландрі стало самогубство. 23-річний хлопець помер від вогнепального поранення в голову. Читати далі –>
  • В американському штаті Міссурі з в'язниці після 43 років відбування покарання звільнили жителя Канзас-Сіті, якого у 1979 році незаконно засудиди за звинуваченням у трьох вбивствах. Читати далі –>
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