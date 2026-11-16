У США зупинилися авіарейси через масштабний збій: Трамп звинуватив Байдена та висунув вимогу Конгресу

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп звинуватив адміністрацію свого попередника Джо Байдена в погіршенні стану американської системи управління повітряним рухом та закликав Конгрес якнайшвидше профінансувати її модернізацію.

Про це він написав у соціальній мережі Truth Social.

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«У нас є необхідні знання та план щодо систем управління польотами — нам потрібно, щоб Конгрес виділив кошти, і якнайшвидше!» — заявив американський президент.

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За словами Трампа, адміністрація Байдена неефективно витрачала кошти, внаслідок чого застаріла система управління повітряним рухом стала працювати ще гірше.

Заява американського лідера пролунала після масштабного збою в системі зв'язку авіадиспетчерів, який призвів до загальнонаціональної зупинки вильотів.

Що сталося з авіасполученням у США

Нагадаємо, 13 листопада Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) призупинило всі вильоти в американських аеропортах через збій у системі зв'язку центрів управління повітряним рухом.

На тлі проблем із роботою авіаційної інфраструктури FAA та Білий дім звернулися до Конгресу із запитом на додаткове фінансування.

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На модернізацію систем управління повітряним рухом адміністрація США просить виділити 30,1 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що США запровадили масштабні обмеження на авіаперельоти по всій країні.

Пізніше міністр внутрішньої безпеки США Марквейн Маллін заявив, що призупинення авіасполучення не пов’язані з повторенням терактів 11 вересня.

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