У США звільнений чоловік влаштував стрілянину в будинку для літніх людей: є загиблі

У США звільнений чоловік влаштував стрілянину в будинку для літніх людей: є загиблі

Попередньо, нападник розлютився на колег і відкрив вогонь у відповідь на своє звільнення.

В американському штаті Меріленд у п'ятницю, 8 жовтня, двоє жінок загинули внаслідок стрілянини в будинку для людей похилого віку в місті Кепітол-Гайтс.

Про це повідомляє WJLA.

Зазначається, що інцидент стався близько 9:10 за місцевим часом. Коли поліціянти за викликом прибули на місце події, з будівлі вибіг молодик, який розповів, що у приміщенні перебуває озброєний чоловік.

Також читайте Бійня в університеті Пермі: стрілець після коми почав спілкуватися

Правоохоронці зайшли до будинку і одразу ж виявили першу жертву стрільця: жінку вбили в коридорі. Згодом офіцери побачили другу загиблу. Тоді вони розпочали евакуацію приміщення і викликали підкріплення.

Евакуйовані жителі будинку розповіли журналістам, що знайомі зі стрільцем. За їхніми словами, нападник був співробітником закладу, однак нещодавно його звільнили. Чоловік нібито розлютився на персонал, через що застрелив двох менеджерок.

Затримати підозрюваного вдалося на третьому поверсі приміщення. Один із очевидців розповів, що після двох вбивств стрілець сам попросив його зв'язатися з поліцією, запевнивши, що більше не становить загрози.

Також читайте У Мережі показали відео з місця смертельної стрілянини у пасажирському потязі в США

Місцева влада охарактеризувала інцидент як "черговий випадок незрозумілого горя" і висловила співчуття сім'ям жертв. Посадовці додали, що не знають, яку роль у цій ситуації відіграло психічне здоров'я підозрюваного, однак збільшать послуги з підтримки психічного здоров'я, а також допомоги в пошуку роботи та оренди.

Раніше у США шкільна бійка мало не перетворилася на трагедію, коли один з учнів старшої школи міста Арлінгтон приніс зброю і пустив її в хід на перерві. Досі невідомо, чи виживе один з поранених школярів.

Новини світу: у штаті Аризона сталася стрілянина у потязі - один офіцер поліції загинув

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання