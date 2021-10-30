У США звільнили вбивцю двох дітей: адвокат каже, що жінка одужала після психічного захворювання

У США звільнили вбивцю двох дітей: адвокат каже, що жінка одужала після психічного захворювання

Жінку засудили в 1990 році.

В американському штаті Іллінойс умовно-достроково звільнили Паулу Сімс, яку раніше засудили за вбивство двох своїх дітей.

Таке рішення увалила комісія штату, попри протест прокурора, пише видання St. Louis Post-Dispatch.

"Я думаю, що вона була вдячна, щаслива", — сказав Джед Стоун, адвокат Сімса. - Вона була вдячна правлінню за те, що вони вислухали та стали на її користь".

За словами адвоката, на слуханні у вбивці було близько 20 прихильників, додавши, що дата її звільнення не призначена.

Як повідомляється, Сімс відбувала довічне ув’язнення після того, як її засудили 1990-го за смерть своєї новонародженої дочки Гізер. Жінка також, як повідомляється, причетна до вбивства немовляти Лоралей 1986-го. В обох випадках вона звинуватила у вбивствах вигаданих зловмисників-викрадачів.

Він розповів виданню, що його клієнтка страждала від післяпологового психозу, але тепер вилікувалась, оскільки гормональні зміни, які сталися після пологів, у 62-річної жінки більше не спостерігаються. "Ця жінка не є насильницькою людиною. Вона не зла. Це людина, яка страждала на психічне захворювання. І ця психічна хвороба зникла", — сказав захисник.

Республіканці в Сенаті штату, які становлять меншість, засудили голосування та відсутність прозорості ради, йдеться у виданні. Також проти її звільнення виступав колишній чоловік Роберт, який зі своїм сином загинув в автокатастрофі 2015-го.

Нагадаємо, однин із найвідоміших британських педофілів, 94-річний Сідні Кук на прізвисько “Шиплячий Сід”, залишатиметься у в’язниці, де він відбуває довічне покарання. Комісія з умовно-дострокового звільнення розглянула його десяте клопотання про помилування і заявила, що він все ще становить небезпеку для суспільства.

Читайте також:

Росіянка у 24 роки стала матір'ю 22 дітей від чоловіка-мільйонера: чи збирається пара зупинятися

від чоловіка-мільйонера: чи збирається пара зупинятися В Африці дівчинка каталася на гойдалці і померла: що сталося

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання