У США звільнятимуть військових, які відмовилися вакцинуватися від COVID-19

У США звільнятимуть військових, які відмовилися вакцинуватися від COVID-19

Очільник Пентагону Ллойд Остін наголосив, що цей крок має вирішальне значення для підтримки бойової готовності.

Американських військовослужбовців, які відмовляться вакцинуватися від COVID-19, звільнять з лав збройних сил.

Про це інформує FOX 13.

Міністр оборони Ллойд Остін наголосив, що цей крок має вирішальне значення для підтримки бойової готовності.

Наказ армії поширюється на солдатів регулярної армії, дійсних армійських резервістів і курсантів, якщо у них немає протипоказань. Звільнені військові не матимуть права на відшкодування будь-яких чи заохочувальні виплати.

Наказ про звільнення нещеплених військових — останній з відповідних приписів. Пентагон оголосив обов'язкову вакцинацію для всіх військовослужбовців в серпні минулого року.

У грудні минулого року в Пентагоні заявляли, що 98% від усього особового складу армії отримали принаймні одну дозу вакцини.

Нагадаємо, що Джо Байден схвалив відправлення військових США до Східної Європи "найближчими днями".

Раніше повідомлялося, що у Львові суд оштрафував солдата, який не вакцинувався від коронавірусу.

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