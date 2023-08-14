У Стамбулі почалися облави й депортація нелегалів, зокрема росіян

У турецькому Стамбулі почалися облави на туристів з метою депортації, поліція шукає, зокрема, і громадян Росії.

Про це пише DIP з посиланням на очевидця.

Так, у стамбульських готелях розпочалися щоденні облави з метою боротьби з порушеннями візових термінів та нелегальним турбізнесом.

"Поліція швидко оточує один готель по периметру та проводить перевірку у ньому постояльців, та їхніх документів. До готелю під’їжджають від трьох до шести поліцейських машин і група поліцейських повністю блокує готель", - розповів деталі турист.

Поліція Стамбула останніми тижнями проводить активні заходи у сфері контролю за мігрантами та порушниками візових правил через збільшення кількості нелегальних мігрантів із Сирії, а також росіян, які поїхали туди після оголошення про мобілізацію в РФ.

Відтак у різних частинах Стамбула проводяться масштабні облави, спрямовані на вилов нелегалів. Ловлять і потім депортують росіян, які приїхали до країни під виглядом туристів, а справді займаються нелегальним турбізнесом на території Туреччини.

Згідно з звітом очільника МВС Алі Єрлікая, майже 36 тис. нелегалів було затримано в Туреччині всього за два місяці, 17,3 тис. з них – депортовано. Частина з нелегалів припала на росіян.

Нагадаємо, російський депутат втік до Варшави та оголосив про створення руху за незалежність Смоленської області (фото).

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