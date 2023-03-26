У Стамбулі повідомили, коли можуть ратифікувати заявку Швеції на членство в НАТО

Туреччина буде готова переглянути заявку Швеції щодо вступу до НАТО після 1 червня. Тоді в країні наберуть чинності антитерористичні закони.

Про це заявив радник турецького президента з питань зовнішньої політики Ібрагім Калін, передає NTV.

"З нашої точки зору, немає жодних перешкод для членства Фінляндії в НАТО. Фінляндія завжди була конструктивною", - наголосив політик.

За його словами, Фінляндія зайняла більш прозору та конструктивну позицію щодо вимог Стамбула. У результаті турецької оцінки країна визнали доречним схвалення заявки Гельсінкі на вступ до Альянсу.

"Двері для Швеції не закриті повністю. Закон про боротьбу з тероризмом у Швеції набуде чинності 1 червня. Коли вони завершать це, ми оцінимо процес, коли побачимо, що було вжито заходів для розв'язання наших проблем безпеки. Ми не проти розширення НАТО в принципі", - каже радник президента Ердогана.

Нагадаємо, протоколи про входження Фінляндії та Швеції до НАТО ратифікували вже 28 країн. Туреччина та Угорщина погодилися ратифікувати вступ Фінляндії, але Швеція залишилася за бортом.

Зокрема, Будапешт озвучив "претензії". В офісі прем’єр-міністра Віктора Орбана оприлюднив кілька "критичних" заяв шведських урядовців на адресу Угорщини, через які країна гальмує вступ Швеції до НАТО.

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