У Стамбулі раптово обвалився житловий будинок: моторошний момент потрапив на відео

Причини катастрофи поки що нез’ясовані.
У неділю, 3 червня, в турецькому місті Стамбулі раптово обвалився триповерховий житловий будинок, стіна якого упала просто на проїжджу частину вулиці. За попередніми даними місцевої влади, одна людина загинула, ще вісім отримали поранення. Серед постраждалих — 6-місячна дівчинка.
Про це повідомляє видання TRT Haber.
Будівля, що зруйнувалася, впала на припарковані транспортні засоби, постраждав також громадський автобус, що проїжджав повз.
Відомо, що будинок було споруджено у 1988 році у європейській частині міста. Заселеними були тільки горішні поверхи, на першому поверсі були розташовані офіси.
Перед обваленням будівлі свідки не чули звуку вибуху. Також в регіоні не було зафіксовано сейсмічної активності.
Прокуратура розпочала розслідування цього інциденту.
Нагадаємо, раніше буровий верстат будівельної компанії, який працював біля лінії метро в турецькому місті Стамбулі, випадково пробив стелю тунелю та дістався до рейок.
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