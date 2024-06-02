У Стамбулі раптово обвалився житловий будинок: моторошний момент потрапив на відео

У неділю, 3 червня, в турецькому місті Стамбулі раптово обвалився триповерховий житловий будинок, стіна якого упала просто на проїжджу частину вулиці. За попередніми даними місцевої влади, одна людина загинула, ще вісім отримали поранення. Серед постраждалих — 6-місячна дівчинка.

Про це повідомляє видання TRT Haber.

Будівля, що зруйнувалася, впала на припарковані транспортні засоби, постраждав також громадський автобус, що проїжджав повз.

На кадрах, знятих камерою спостереження через дорогу, видно, як пасажири, які чекають на посадку в мікроавтобус, ухиляються від обвалених залишків будівлі.

Відомо, що будинок було споруджено у 1988 році у європейській частині міста. Заселеними були тільки горішні поверхи, на першому поверсі були розташовані офіси.

Перед обваленням будівлі свідки не чули звуку вибуху. Також в регіоні не було зафіксовано сейсмічної активності.

Прокуратура розпочала розслідування цього інциденту.

Нагадаємо, раніше буровий верстат будівельної компанії, який працював біля лінії метро в турецькому місті Стамбулі, випадково пробив стелю тунелю та дістався до рейок.

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