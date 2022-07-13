У Стамбулі розпочалася чотиристороння зустріч щодо розблокування українського зерна

У середу, 13 липня, у Стамбулі розпочалася зустріч делегацій України, Росії, Туреччини та ООН щодо вивезення зерна з українських портів.

Це перші переговори України та Росії з офіційними особами ООН і Туреччини.

Про це повідомило агентство AFP з посиланням на турецького чиновника.

Раніше очільник Міноборони Туречиини Хулусі Акар заявив, що перемовоини були узгоджені як із російським міністром Сергієм Шойгу, так і з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

У турецькому оборонному відомстві висловили сподівання, що під час зустрічі у Стамбулі учасникам вдасться досягти домовленості щодо відновлення експорту українського зерна через морські порти, які наразі заблоковані Росією.

Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що Україна на сьогодні перебуває на фінальній стадії щодо експорту українського зерна на міжнародний ринок. Водночас Росія не бажає вирішити цю проблему.

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