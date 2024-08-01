У Стамбулі спустили на воду другий корвет, збудований для українських ВМС

Військовий корабель "Гетьман Іван Виговський" ще певний час будуть добудовувати на плаву.

Корвет "‎Гетьман Іван Виговський"‎, який було збудовано для ВМС України в Туреччині, спустили на воду в Стамбулі.

Про це повідомляє Clash Report, опублікувавши відповідні фото.

Будівництво цього корабля розпочалося 18 серпня минулого року на Стамбульській військово-морській верфі за участю Миколаївського суднобудівного заводу "Океан".

Після спуску на воду "Гетьман Іван Виговський" ще певний час будуть добудовувати на плаву.

Це вже другий корвет типу Ada, який було збудовано для українських ВМС у Туреччині за контрактом, що було укладено ще до початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, новий український корвет "Гетьман Іван Мазепа" вже спустили на воду в Туреччині. Це перший корабель такого класу для Військово-морських сил України.

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