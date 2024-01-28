У Стамбулі сталася стрілянина у католицькій церкві під час служби – є жертва (фото)

У Стамбулі невідомі напали на католицьку церкву під час молитви.
У Стамбулі озброєні чоловіки вранці 28 січня увірвалися до католицької церкви Святої Марії, коли там проходило недільне богослужіння, – внаслідок нападу загинула людина.
Про це повідомляє CNN Turk.
Як розповів міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, напад стався близько 11:40 (10:40 за Києвом). Під час служби дві людини в лижних масках і зі зброєю відкрили вогонь у церкві.
За даними місцевих медіа, багато людей зазнали поранень. Після нападу до району Сариєр, де розташована церква, направили велику кількість нарядів поліції.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з губернатором округу Сариєр та священиком церкви щодо нападу.
"Вживаються необхідні заходи для якнайшвидшого затримання зловмисників", - сказав він.
Правоохоронці перевіряють записи камер спостереження по всьому маршруту втечі зловмисників. Слідчі з'ясовують, чи був це замах на конкретну людину, чи напад на церкву.
Нагадаємо, у Литві підлітки стріляли з пневматичної зброї у школяра – емігранта з Росії – через те, що він підтримує Україну.
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