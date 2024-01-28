У Стамбулі сталася стрілянина у католицькій церкві під час служби – є жертва (фото)

У Стамбулі невідомі напали на католицьку церкву під час молитви.

У Стамбулі озброєні чоловіки вранці 28 січня увірвалися до католицької церкви Святої Марії, коли там проходило недільне богослужіння, – внаслідок нападу загинула людина.

Про це повідомляє CNN Turk.

Як розповів міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, напад стався близько 11:40 (10:40 за Києвом). Під час служби дві людини в лижних масках і зі зброєю відкрили вогонь у церкві.

У Стамбулі сталася стрілянина у католицькій церкві / Фото: CNN Turk

За даними місцевих медіа, багато людей зазнали поранень. Після нападу до району Сариєр, де розташована церква, направили велику кількість нарядів поліції.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з губернатором округу Сариєр та священиком церкви щодо нападу.

"Вживаються необхідні заходи для якнайшвидшого затримання зловмисників", - сказав він.

Правоохоронці перевіряють записи камер спостереження по всьому маршруту втечі зловмисників. Слідчі з'ясовують, чи був це замах на конкретну людину, чи напад на церкву.

Нагадаємо, у Литві підлітки стріляли з пневматичної зброї у школяра – емігранта з Росії – через те, що він підтримує Україну.

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