У Стамбулі – спроба теракту біля будівлі суду: є загиблі та поранені

Нападники були вбиті в перестрілці, внаслідок якої було поранено шістьох людей. Один з поранених пізніше помер.

У Стамбулі 6 лютого двоє зловмисників, пов’язаних з терористичною групою Революційної народно-визвольної партії (DHKP-C), напали на поліцейський контрольно-пропускний пункт біля основної будівлі суду. Обоє були ліквідовані.

Про це повідомляє Daily Sabah.

За інформацією МВС Туреччини, внаслідок стрілянини перед будівлею суду у Стамбулі загинули двоє людей, ще шестеро зазнали поранень.

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Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая заявив, що це був терористичний напад, спрямований на контрольно-пропускний пункт біля масивного комплексу судових будівель, неофіційно відомого як "Будинок суду Чаглаяна".

Міністр сказав, що нападники – чоловік і жінка з ініціалами Є.Й. і P.B. Обоє були членами Фронту Революційної народно-визвольної партії.

"Нападників було вбито на місці під час перестрілки з поліцією", – повідомив Ерлікая, додавши, що ведеться розслідування.

Внаслідок нападу в цьому районі зазнали поранень троє поліцейських і троє цивільних. Один із поранених пізніше помер у лікарні.

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Місцеві ЗМІ повідомляють, що один із терористів обстріляв блокпост поліції і втік у напрямку громадського простору перед будівлею суду. Інша терористка дістала зі своєї сумочки пістолет і кілька разів вистрелила у поліцейських на блокпосту.

"Своєчасне втручання сил безпеки завадило віроломній атаці", – заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Він запевнив, що "Туреччина продовжить рішучу боротьбу проти всіх терористичних угруповань та їхніх прихильників без дискримінації".

Що відомо про DHKP-C

DHKP-C – Революційна народно-визвольна партія-фронт – внесена до списку терористичних організацій Туреччиною, США та Євросоюзом. Терористичне угруповання дотримується крайньої лівої ідеології та активно здійснює напади, вбивства в Туреччині від 1980-х років. Серед найгучніших нападів DHKP-C – підрив смертника навпроти посольства США в Анкарі 2013 року та вбивство прокурора Мехмета Селіма Кіраза. Угруповання також відповідальне за вбивство 1996 року Оздеміра Сабанджи – магната, який був членом відомої бізнес-династії.

Після нападу на посольство США в лютому 2013 року в березні того ж року DHKP-C завдала ракетних ударів по Міністерству юстиції Туреччини в Анкарі та штаб-квартирі правлячої Партії справедливості та розвитку.

Протягом останніх років група стала менш активною в Туреччині, але залишається серйозною загрозою безпеці.

До слова, Служба держбезпеки Грузії заявила, що затримала вантаж із шістьма вибуховими пристроями, частину з яких нібито перевозили з Одеси до Воронежа "для здійснення терактів".

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