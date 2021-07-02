У Стамбулі жінки вийшли на мітинг через вихід Туреччини з Конвенції проти домашнього насилля

Правозахисники вже також засудили такий крок держави.
"Мене ніхто не захистить". У Стамбулі жінки зібрались на велелюдний мітинг і навіть побилися з поліцією.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.
Протестували через вихід Туреччини з Міжнародної конвенції про запобігання домашньому насиллю. Влада вважає, що місцевих законів достатньо. Втім, учасниці протесту переконані: тепер злочинів проти жінок буде ще більше.
Акцію посилено патрулювали поліцейські й навіть звели барикади, щоб завадити маршу. Та після штовханини з жінками загорожі прибрали.
Варто зазначити, що Конвенцію ухвалили десять років тому саме в Стамбулі. В документі засуджується домашнє насильство, а також ідеться про покарання злочинців та протидію порушень прав жінок. Відтоді угоду ратифікував Євросоюз, і ще чотири десятки країн. Україна в цей перелік не входить.