У старовинній віллі із краєвидом на озеро: у Швейцарії розсекретили місце проведення переговорів Байдена і Путіна

Путін і Байден зустрінуться на початку наступного тижня.

Президент США Джо Байден і його російський колега Володимира Путіна зустрінуться 16 червня у знаменитій віллі La Grange в швейцарській Женеві.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Швейцарії уTwitter.

У МЗС Швейцарії також подякували Росії і США за висловлену довіру як країні, котра проведе саміт Путіна і Байдена.

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"Знакова вілла La Grange прийме президентів Байдена та Путіна 16 червня. Швейцарія дякує обидві країни за довіру, виражену у виборі Женеви", - йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що сама вілла, яку збудували в XVIII столітті, розташована в глибині парку "Ла Гранж" на невеликій височині. Парк же розташований на лівому березі Женевського озера.

Вілла La Grange / Вікіпедія

Міська влада Женеви організовує екскурсії до вілли, під час якої люди можуть помилуватися бібліотекою, спальнями і вітальнями величезного будинку. Відвідування проводяться один раз на рік, і для участі необхідно попередньо зареєструватися, оскільки кількість місць обмежена.

Нагадаємо, президенти США і Росії зустрінуться 16 червня в Женеві. Зустрічі передував напружений період заочного спілкування: після входження в посаду президент Джо Байден публічно називав Володимира Путіна вбивцею, увів новий список санкцій пакет проти Росії і вислав десяток московських дипломатів додому. Зустрітися з Путіним він сам запропонував на нейтральній території в Європі після самітів з Великою сімкою, НАТО і Європейським Союзом.

Раніше повідомлялося, що серед переліку тем міжнародної політики президент США Джо Байден планує обговорити з Путіним у Женеві українське питання – з акцентом на підтримку України з боку США.

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