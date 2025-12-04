ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
7
Час на прочитання
1 хв

У Ставропольському краї РФ хімічне підприємство атакували «добрі дрони» - соцмережі

У Невинномиську в ніч проти 4 грудня пролунали вибухи: російські джерела заявляють, що дрони атакували хімзавод «Невинномысский Азот».

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У російському Невинномиську Ставропольського краю мешканці повідомили про серію потужних вибухів. За даними російського ресурсу «Supernova», удар був завданий по хімічному підприємству «Невинномысский Азот» — одному з найбільших виробників азотних добрив і аміаку в РФ.

Очевидці розповідали про роботу російської ППО, гучні звуки та спалахи в небі. У регіоні лунали сирени повітряної тривоги.

Росавіація після інциденту тимчасово призупинила роботу аеропортів Калуги, Волгограда і Тамбова з міркувань безпеки. Офіційних коментарів російська влада поки не надала.

Підприємство «Невинномысский Азот» розташоване в місті Невинномиськ Ставропольського краю. Рік заснування – 1962.
«Невинномиський Азот» – найбільше на Півдні Росії підприємство хімічної промисловості, що випускає широкий асортимент мінеральних добрив і продуктів органічного синтезу.

На підприємстві працюють єдині в Росії установки з виробництва метилацетату та оцтової кислоти високої чистоти, перше в країні виробництво меламіну, а у 2024 році на «Невинномиському Азоті» було створено нове виробництво нітрату калію.

Основні види продукції, що випускається:

  • аміак

  • карбамід

  • меламін

  • аміачна селітра

  • рідкі азотні добрива КАС-32

  • складні мінеральні добрива

  • оцтова кислота

  • вінілацетат

Нагадаємо, ЗСУ у ніч проти 28 листопада уразили Саратовський НПЗ в Росії.

«Зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась пожежа. Результати влучань уточнюються», — йдеться в повідомленні.

Дата публікації
Кількість переглядів
7
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie