У Ставропольському краї РФ хімічне підприємство атакували «добрі дрони» - соцмережі

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

У російському Невинномиську Ставропольського краю мешканці повідомили про серію потужних вибухів. За даними російського ресурсу «Supernova», удар був завданий по хімічному підприємству «Невинномысский Азот» — одному з найбільших виробників азотних добрив і аміаку в РФ.

Очевидці розповідали про роботу російської ППО, гучні звуки та спалахи в небі. У регіоні лунали сирени повітряної тривоги.

Росавіація після інциденту тимчасово призупинила роботу аеропортів Калуги, Волгограда і Тамбова з міркувань безпеки. Офіційних коментарів російська влада поки не надала.

Реклама

Підприємство «Невинномысский Азот» розташоване в місті Невинномиськ Ставропольського краю. Рік заснування – 1962.

«Невинномиський Азот» – найбільше на Півдні Росії підприємство хімічної промисловості, що випускає широкий асортимент мінеральних добрив і продуктів органічного синтезу.

На підприємстві працюють єдині в Росії установки з виробництва метилацетату та оцтової кислоти високої чистоти, перше в країні виробництво меламіну, а у 2024 році на «Невинномиському Азоті» було створено нове виробництво нітрату калію.

Основні види продукції, що випускається:

аміак

карбамід

меламін

аміачна селітра

рідкі азотні добрива КАС-32

складні мінеральні добрива

оцтова кислота

вінілацетат

Нагадаємо, ЗСУ у ніч проти 28 листопада уразили Саратовський НПЗ в Росії.

«Зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась пожежа. Результати влучань уточнюються», — йдеться в повідомленні.