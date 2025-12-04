- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 7
- Час на прочитання
- 1 хв
У Ставропольському краї РФ хімічне підприємство атакували «добрі дрони» - соцмережі
У Невинномиську в ніч проти 4 грудня пролунали вибухи: російські джерела заявляють, що дрони атакували хімзавод «Невинномысский Азот».
У російському Невинномиську Ставропольського краю мешканці повідомили про серію потужних вибухів. За даними російського ресурсу «Supernova», удар був завданий по хімічному підприємству «Невинномысский Азот» — одному з найбільших виробників азотних добрив і аміаку в РФ.
Очевидці розповідали про роботу російської ППО, гучні звуки та спалахи в небі. У регіоні лунали сирени повітряної тривоги.
Росавіація після інциденту тимчасово призупинила роботу аеропортів Калуги, Волгограда і Тамбова з міркувань безпеки. Офіційних коментарів російська влада поки не надала.
Підприємство «Невинномысский Азот» розташоване в місті Невинномиськ Ставропольського краю. Рік заснування – 1962.
«Невинномиський Азот» – найбільше на Півдні Росії підприємство хімічної промисловості, що випускає широкий асортимент мінеральних добрив і продуктів органічного синтезу.
На підприємстві працюють єдині в Росії установки з виробництва метилацетату та оцтової кислоти високої чистоти, перше в країні виробництво меламіну, а у 2024 році на «Невинномиському Азоті» було створено нове виробництво нітрату калію.
Основні види продукції, що випускається:
аміак
карбамід
меламін
аміачна селітра
рідкі азотні добрива КАС-32
складні мінеральні добрива
оцтова кислота
вінілацетат
Нагадаємо, ЗСУ у ніч проти 28 листопада уразили Саратовський НПЗ в Росії.
«Зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась пожежа. Результати влучань уточнюються», — йдеться в повідомленні.