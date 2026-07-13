У Ставропольському краї РФ після атаки дронів спалахнула нафтобаза

Пожежа на нафтобазі у РФ / © Supernova+

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У ніч проти 13 липня безпілотники атакували об’єкт у Ставропольському краї Росії.

Про це повідомив губернатор Ставропольського краю РФ Володимир Володимиров.

Після удару на території промислової зони виникла пожежа, а в мережі повідомляють про займання резервуарів на нафтобазі.

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«В результаті атаки є спалах на території промзони у хуторі В’язники Шпаківського кола. Працюють пожежні розрахунки, інші екстрені служби», — заявив Володимиров.

Водночас OSINT-спільноти повідомляють, що ціллю атаки могла стати нафтобаза в місті Михайлівську Ставропольського краю.

У соціальних мережах також оприлюднили відео пожежі. За даними очевидців, на об’єкті загорілися резервуари з паливом.

Офіційного підтвердження щодо ураження саме нафтобази на момент публікації немає.

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Раніше повідомлялося, що Сили оборони України вдруге атакували найбільшу на Кавказі нафтобазу «Грушовая» у Новоросійську.

Ми раніше інформували, що український удар по нафтобазі «Тверьнефтепродукт» у російській Твері знищив щонайменше три резервуари з паливом.

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