У Столгольмі "повісили" опудало Ердогана: Анкара викликала посла Швеції через курдський протест

Анкара викликала посла Швеції Стаффана Херрстрома через дії курдської організації Стокгольмі. Під час акції біля мерії було "повішено" опудало, яке символізувало турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що шведськму дипломату передали ноту Анкари. "Було підкреслено наше очікування, що винні в інциденті мають бути встановлені, необхідні процеси проведені, і Швеція має виконати свої обіцянки", - наголосило турецьке дипломатичне джерело.

У Міністерстві закордонних справ Швеції підтвердили, що посла до відомства викликали, але відмовилися повідомити подробиці інциденту. Речниця шведського відомтсва Анна Ерхардт повідомила SVT, що посла таки викликали до зовнішньополітичного відомства в Анкарі.

Своєю чергою, речник Ердогана Фахреттін Алтун назвав акцію "доказом того, що шведська влада не зробила необхідних кроків проти тероризму, як вона стверджувала останнім часом".

Шведський міністр закордонних справ Тобіас Біллстрем засудив "ненависть до політиків". "Уряд цінує відкриту дискусію щодо політичного вибору, але рішуче відкидає погрози та ненависть до політичних представників. Зображення обраного президента, якого страчують біля мерії, є огидним", - написав він у Twitter.

До слова, акцію протесту провели представники курдської організації "Комітет Рожави". Під час заходу опудало, яке символізувало турецького президента Ердогана, підвісили вниз головою.

Фото: Тwitter Rojavakommittéerna.

"Історія показує, як часто закінчують диктатори, тому, заради всіх, Ердоган: скористайся шансом і піди у відставку, щоб не опинитися нагорі ногами на площі Таксім", - йдеться у повідомленні представників організації у Twitter.

Нагадаємо, група чеських активістів Kaputin виставила на аукціон скульптурну композицію "Голі вбивці". На ній зображено голого президента Росії Володимира Путіна, який сидить на золотому унітазі та тримає на коліні самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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