У столиці Афганістану пролунали вибухи біля госпіталю: є жертви

За попередніми даними, до вибухів причетні бойовики "Ісламської держави".
У столиці Афганістану Кабулі біля найбільшого військового госпіталю пролунали 2 вибухи. Внаслідок цього щонайменше 15 людей загинули та 34 отримали поранення.
Про це повідомляє Reuters.
Як повідомив представник служби безпеки Талібану, вибухи зафіксували сьогодні, 2 листопада, біля входу в лікарню Сардар Мохаммад Дауд Хан в центрі Кабула. За попередніми даними, до вибухів причетні бойовики "Ісламської держави".
За словами медичного працівника лікарні, якому вдалося втекти, спочатку пролунав перший вибух, а потім через кілька хвилин він почув постріли. Приблизно через десять хвилин стався другий, більш потужний вибух.
Нагадаємо:
- Нагадаємо, 15 серпня речник політичного офісу радикального ісламістського руху "Талібан" Мухаммед Наїм заявив, що бойовики увійшли до столиці Кабула. Перед цим аони захопили низку стратегічних та найбільших міст країни.
- Представники терористичного руху "Талібан" 19 серпня офіційно оголосили про утворення "Ісламського емірату Афганістан". Речник "Талібану" Забіхулла Муджахід заявив, що хоче сформувати хороші дипломатичні та торгові відносини з усіма країнами.