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У столиці Афганістану пролунали вибухи біля госпіталю: є жертви

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© Reuters

За попередніми даними,  до вибухів причетні бойовики "Ісламської держави".

У столиці Афганістану Кабулі біля найбільшого військового госпіталю пролунали 2 вибухи. Внаслідок цього щонайменше 15 людей загинули та 34 отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомив представник служби безпеки Талібану, вибухи зафіксували сьогодні, 2 листопада, біля входу в лікарню Сардар Мохаммад Дауд Хан в центрі Кабула. За попередніми даними,  до вибухів причетні бойовики "Ісламської держави".

За словами медичного працівника лікарні, якому вдалося втекти, спочатку пролунав перший вибух, а потім через кілька хвилин він почув постріли. Приблизно через десять хвилин стався другий, більш потужний вибух.

Нагадаємо:

  • Нагадаємо, 15 серпня речник політичного офісу радикального ісламістського руху "Талібан" Мухаммед Наїм  заявив, що бойовики увійшли до столиці Кабула. Перед цим аони захопили низку стратегічних та найбільших міст країни. 
  • Представники терористичного руху "Талібан" 19 серпня офіційно оголосили про утворення "Ісламського емірату Афганістан". Речник "Талібану" Забіхулла Муджахід заявив, що хоче сформувати хороші дипломатичні та торгові відносини з усіма країнами.
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