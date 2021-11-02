У столиці Афганістану пролунали вибухи біля госпіталю: є жертви

За попередніми даними, до вибухів причетні бойовики "Ісламської держави".

У столиці Афганістану Кабулі біля найбільшого військового госпіталю пролунали 2 вибухи. Внаслідок цього щонайменше 15 людей загинули та 34 отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

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Як повідомив представник служби безпеки Талібану, вибухи зафіксували сьогодні, 2 листопада, біля входу в лікарню Сардар Мохаммад Дауд Хан в центрі Кабула. За попередніми даними, до вибухів причетні бойовики "Ісламської держави".

За словами медичного працівника лікарні, якому вдалося втекти, спочатку пролунав перший вибух, а потім через кілька хвилин він почув постріли. П риблизно через десять хвилин стався другий, більш потужний вибух.

Нагадаємо:

Нагадаємо, 15 серпня речник політичного офісу радикального ісламістського руху "Талібан" Мухаммед Наїм заявив, що бойовики увійшли до столиці Кабула . Перед цим аони захопили низку стратегічних та найбільших міст країни.

. Перед цим аони захопили низку стратегічних та найбільших міст країни. Представники терористичного руху "Талібан" 19 серпня офіційно оголосили про утворення "Ісламського емірату Афганістан". Речник "Талібану" Забіхулла Муджахід заявив, що хоче сформувати хороші дипломатичні та торгові відносини з усіма країнами.

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