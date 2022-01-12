У столиці Болгарії антивакцинатори проривалися до парламенту: в сутичках постраждало 8 поліцейських

У столиці Болгарії антивакцинатори проривалися до парламенту: в сутичках постраждало 8 поліцейських

Протестувальники вимагали скасувати використання Covid-сертифікатів для доступу до громадських закладів.

У середу, 12 січня, у столиці Болгарії тисячі протестувальників прийшли до парламенту, вимагаючи скасувати протиепідемічні обмеження і використання довідок про COVID-19. Під час спроби прорватися до будівлі Народних зборів відбулися сутички з правоохоронними органами.

Про це повідомляє болгарське видання БНТ.

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Акцію протесту в центрі Софії організувала ультраправа партія "Вазрайдане" (Відродження). Протестувальники вимагали скасувати використання Covid-сертифікатів для доступу до громадських закладів.

Учасники акції пояснювали журналістам, що вимагають повернутися до нормального життя, припинити дискримінацію і не називати їх “антиваксами”. “Ми хочемо, щоб зелений сертифікат скасували, тому що в наш час ненормально не мати можливості вийти до магазину чи ходити до школи”, - говорив один з них.

Частина протестувальників спробувала прорватися до будівлі болгарського парламенту, відбулися сутички із правоохоронцями. За попередньою інформацією, поранення отримали 8 поліцейських. Кілька учасників акції було затримано правоохоронцями - один з них мав при собі пневматичний пістолет.

Після акції протесту біля парламенту демонстранти пішли до розташованої неподалік штаб-квартири МОЗ.

Близько 17:30 за місцевим часом (збігається з київським) протестувальники почали розходитися.

Відповідно до карантинних обмежень, запроваджених у Болгарії, громадяни повинні носити маски в приміщеннях і в громадському транспорті, а також показати медичний пропуск, який видається людям, які вакциновані, одужали або мають негативний тест на вірус, щоб заходити в ресторани, кафе, торгові центри і спортзали.

У Болгарії найменше вакцинованих громадян серед інших країн Європейського Союзу. 12 січня тут було зафіксовано рекордну кількість заражень COVID-19, в основному спричинених дуже заразним варіантом "Омікрон".

Нагадаємо, на початку 2022 року у Болгарії підтвердили перші на території країни випадки зараження штамом коронавірусу "Омікрон".

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