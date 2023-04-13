У столиці Болгарії вандали обмалювали пам’ятник Тарасу Шевченку: реакція посольства (фото)

Встановлений у 2016 році у столиці Болгарії місті Софії пам’ятник Тарасу Шевченку був спаплюжений невідомими вандалами.

Про це повідомили в українському посольстві в Болгарії у четвер, 13 квітня, опублікувавши відповідне фото.

Як видно на знімку, на передній частині пам’ятника невідомі жовтою фарбою зробили напис “ярусс”. Наразі невідомо, чи є підозрювані у цьому акті вандалізму.

У дипломатичному представництві України звернули увагу, що цей випадок у столиці Болгарії стався “в умовах загарбницької війни Росії проти України, геноциду проти українського народу”, та назвали “цей брутальний інцидент” спробою нищення української культурної спадщини.

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“Посольство України звернулося до компетентних органів Республіки Болгарія з проханням провести розслідування та притягнути до відповідальності замовників та виконавців цього правопорушення, яке набуває ознак системності”, - йдеться у повідомленні.

Українські дипломати нагадали, що творчість Тараса Шевченка мала значний вплив на формування літературних традицій в Болгарії у 19 столітті, заклавши “міцні підвалини українсько-болгарського культурного і літературного обміну”.

“Пам’ятник Кобзарю в Софії є і залишиться символічним місцем єднання українців і болгарських друзів”, - висловили переконання українські дипломати.

Як відомо триметровий пам’ятник Тарасу Шевченку із бронзи та каменю було відкрито у столиці Болгарії у 2016 році. Образ молодого Кобзаря створив київський скульптор Ігор Гречаник.

Нагадаємо, раніше маргінальний болгарський політик викинув з балкона мерії Софії державний прапор України.

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