У столиці Данії молодий чоловік розстріляв відвідувачів торговельного центру: поліція підозрює теракт

Поліцейські заарештували 22-річного датчанина, який влаштував стрілянину в торговому центрі у Копенгагені.

У неділю, 3 липня, троє людей були вбиті і ще кілька отримали поранення під час стрілянини у багатоповерховому торговельному центрі “Філдс” в Копенгагені, який вважається одним із найбільших у Данії. Поліція затримала ймовірного стрільця і не виключає, що це був теракт.

Про це повідомляє Reuters.

Постріли в торговельному центрі викликали паніку серед покупців. Один із очевидців бачив у руках стрільця мисливську рушницю.

На опублікованих в Мережі кадрах з місця події видно, як нажахані люди вибігають з торговельного центру. Троє відвідувачів були убитими на місці, ще декілька отримали вогнепальні поранення.

#BREAKING shooting rampage in Copenhagen, Denmark; Several people shot according to Danish police

pic.twitter.com/ywh4RJvt6k — Amichai Stein (@AmichaiStein1) July 3, 2022

Незабаром після стрілянини на місце події прибула велика кількість правоохоронців, а над будівлею кружляв гелікоптер. Поліція закликала мешканців уникати район інциденту, а очевидців зв'язатися із правоохоронними органами.

Головна лікарня Копенгагена прийняла на лікування “невелику групу пацієнтів”, точної кількості постраждалих не повідомили.

Також читайте Стрілянина у Філадельфії: троє жертв та 14 поранених

Правоохоронці затримали підозрюваного стрільця — 22-річного чоловіка. Слідчі зазначили, що його мотиви наразі невідомі, але не виключають і терористичний акт.

Невдовзі після стрілянини королівський палац Данії оголосив про скасування прийому у наслідного принца Фредеріка, пов’язаного з велогонкою Тур де Франс, перші три етапи якої проходили в Данії цього року.

Нагадаємо, внаслідок стрілянини у ніч проти суботи в Осло двоє людей загинули та 14 отримали поранення.

Читайте також: