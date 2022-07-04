У столиці Данії молодий чоловік розстріляв відвідувачів торговельного центру: поліція підозрює теракт

Поліцейські заарештували 22-річного датчанина, який влаштував стрілянину в торговому центрі у Копенгагені.
У неділю, 3 липня, троє людей були вбиті і ще кілька отримали поранення під час стрілянини у багатоповерховому торговельному центрі “Філдс” в Копенгагені, який вважається одним із найбільших у Данії. Поліція затримала ймовірного стрільця і не виключає, що це був теракт.
Про це повідомляє Reuters.
Постріли в торговельному центрі викликали паніку серед покупців. Один із очевидців бачив у руках стрільця мисливську рушницю.
На опублікованих в Мережі кадрах з місця події видно, як нажахані люди вибігають з торговельного центру. Троє відвідувачів були убитими на місці, ще декілька отримали вогнепальні поранення.
#BREAKING shooting rampage in Copenhagen, Denmark; Several people shot according to Danish police— Amichai Stein (@AmichaiStein1) July 3, 2022
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Незабаром після стрілянини на місце події прибула велика кількість правоохоронців, а над будівлею кружляв гелікоптер. Поліція закликала мешканців уникати район інциденту, а очевидців зв'язатися із правоохоронними органами.
Головна лікарня Копенгагена прийняла на лікування “невелику групу пацієнтів”, точної кількості постраждалих не повідомили.
Правоохоронці затримали підозрюваного стрільця — 22-річного чоловіка. Слідчі зазначили, що його мотиви наразі невідомі, але не виключають і терористичний акт.
Невдовзі після стрілянини королівський палац Данії оголосив про скасування прийому у наслідного принца Фредеріка, пов’язаного з велогонкою Тур де Франс, перші три етапи якої проходили в Данії цього року.
Нагадаємо, внаслідок стрілянини у ніч проти суботи в Осло двоє людей загинули та 14 отримали поранення.
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