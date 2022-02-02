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У столиці Еквадору внаслідок потужної повені загинули понад два десятки людей: відео

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У столиці Еквадору внаслідок потужної повені загинули понад два десятки людей: відео

Associated Press

Кілометровий потік зніс спортивний майданчик разом з гравцями і глядами. Їхні тіла опинилися під брудом та уламками.

У столиці Еквадору Кіто внаслідок зсуву, викликаного потужною повінню, загинули щонайменше 24 людини, а ще 48 - постраждали. Десятки місцевих жителів оголошені зниклими безвісти. 

Про це із посиланням на дані екстреної служби країни SNGRE від 1 лютого повідомляє AFP.

Зазначається, що найпотужніша від 2003 року злива, яка заливала Кіто 17 годин поспіль, викликала повінь, що пошкодила дороги, сільськогосподарські угіддя, лікарні, школи, поліцейську дільницю та електропідстанцію. У деяких місцях через обвал стовпів зникла електрика.

За словами мера Сантьяго Гуардераса, злива пошкодила розташовану на схилі пагорба водозбірну споруду, місткість якої становила 4,5 тис. кубометрів. 

Кілометровий потік зніс спортивний майданчик, на якому глядачі спостерігали за тренуванням волейболістів. "Люди, які грали, не могли втекти. Він застав їх раптово", - розповів очевидець Фредді Барріос Гонсалес.

На оприлюднених у Мережі відеозаписах видно, як потоки води несуть каміння, бруд та сміття вулицями еквадорської столиці, поки рятувальники допомагають мешканцям перебратися до безпечного місця. 

Очільник поліції Кіто Сезар Сапата не виключив ймовірності виявлення нових жертв, а рятувальник Крістіан Рівера розповів, що багатьох людей госпіталізували з переохолодженням.

У місті мобілізували важку техніку для розчищення доріг і ремонту системи водозбору, що вийшла з ладу, а десятки військовослужбовців задіяні у пошуково-рятувальних операціях поліції та пожежників.

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