У столиці Грузії відбулася найчисельніша акція протесту з “танцем воїнів”: відео

У суботу, 21 грудня, в грузинській столиці Тбілісі активісти знову вийшли на протест до парламенту з вимогою провести повторні вибори та повернути країну на шлях євроінтеграції.

Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

На проспекті Руставелі відбулася одна з найчисельніших акцій, до якої долучилося два десятки різних колон.

Особливою прикметою сьогоднішнього маршу став національний танець воїнів “Хорумі”, який виконували протестувальники під час руху головною вулицею Тбілісі. У перших рядах стали професійні танцюристи, за ними — всі охочі.

“Хорумі” — це бойовий танець, який у давнину виконувався у Західній Грузії, Аджарії та Гурії. У класичному варіанті він складається із чотирьох частин: табір, розвідка, вихід на лінію бою, бій.

Хоча цей танець виконують переважно чоловіки, на акції протесту жінки також були нестримними.

У столиці Грузії відбулася найчисельніша акція протесту

Нагадаємо, масові акції протесту в Грузії спровоковані відмовою урядом після парламентських виборів, на яких переможцем оголосили проросійську партію "Грузинська мрія", від переговорів про вступ країни до Європейського Союзу.

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