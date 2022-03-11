Утворилася вирва у 3 метри: в столиці Хорватії з неба впав невідомий об'єкт, було чутно сильний вибух (фото, відео)

Утворилася вирва у 3 метри: в столиці Хорватії з неба впав невідомий об'єкт, було чутно сильний вибух (фото, відео)

Фахівці під час огляду місця інциденту виявили, зокрема, два парашути.

У хорватській столиці Загребі в ніч проти 11 березня з неба впав невідомий об'єкт. Було чутно звук вибуху.

Про це повідомляють Jutarnji List і 24sata.

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Невдовзі після 23:00 10 березня біля студентського гуртожитку імені С. Радича на землю впав невідомий предмет, що спричинило потужний вибух.

На місці терміново приїхали патрулі поліції, які виявили вирву на зеленій зоні за адресою Ярунська 6б. Як пишуть ЗМІ, після падіння на дорозі утворилася вирва шириною три метри і глибиною один метр.

Неподалік також виявили два парашути. Про постраждалих наразі не повідомляються.

Пошкоджено кількох транспортних засобів, які були припарковані поруч. У поліції Загреба запевнили, що причини для занепокоєння для громадян немає. Усі деталі інциденту встановлюються.

Отже, мабуть, у Загребі, Хорватія, з неба щось впало, частини літака чи частини ракети/бомби. Повного підтвердження поки немає.



Видання повідомляють, що на ньому «нібито» є російські вивіски.



Це було б трохи прикро, враховуючи, що Хорватія в НАТО... pic.twitter.com/fxw2BIToKv — Єлена Янссон (@jelenajansson) 11 березня 2022 року

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