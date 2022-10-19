У столиці Індонезії спалахнула масштабна пожежа у мечеті: у Мережі з'явилося відео

У столиці Індонезії Джакарті спалахнула масштабна пожежа в мечеті ісламського центру. В результаті частина конструкції - купол обвалився.

Про це пише місцеве видання Kompas.

Правоохоронці встановили, що причиною пожежі стала іскра із пальника. За інформацією поліцейських, коли будівельники ремонтували купол мечеті, вони хотіли встановити фанеру поверх і розплавили мембрану покрівлі за допомогою пальника, з якого з'явилася іскра, що спричинала пожежу. Її намагалися погасити, але не вдалося. Масштаби пожежі стали більшими, що призвело до руйнування частини приміщення.

"Один із чоловіків намагався загасити вогонь за допомогою вогнегасника, але вогонь розширився, і в підсумку загорівся весь купол мечеті ісламського центру. Пізніше купол обвалився", - зазначили у правоохоронних органах.

Innalilahi

Kubah Masjid Raya Jakarta Islamic center terbakar

Trend Alhamdulillah Amanda Zahra Pak Muh Minions Jakarta Utara FIFA Narnia PSSI Biji Bintang Emon Iklan Rasa Film Triple J BI Checking Innalilahi

Bintang Emon#IstiqomahDakwahSyariahKhilafah#OjoLerenDadiWongSholeh pic.twitter.com/mik6IAM73D — Hernomo (@Hernomo_Al1) October 19, 2022

Нагадаємо, потужний вибух зруйнував мечеть у Кабулі, внаслідок чого є загиблі та багато поранених.

Чому Росія продала Аляску Америці за безцінь: уроки історії від Олександра Алфьорова