У столиці Індонезії спалахнула масштабна пожежа у мечеті: у Мережі з'явилося відео

Причиною пожежі стала іскра із пальника.
У столиці Індонезії Джакарті спалахнула масштабна пожежа в мечеті ісламського центру. В результаті частина конструкції - купол обвалився.
Про це пише місцеве видання Kompas.
Правоохоронці встановили, що причиною пожежі стала іскра із пальника. За інформацією поліцейських, коли будівельники ремонтували купол мечеті, вони хотіли встановити фанеру поверх і розплавили мембрану покрівлі за допомогою пальника, з якого з'явилася іскра, що спричинала пожежу. Її намагалися погасити, але не вдалося. Масштаби пожежі стали більшими, що призвело до руйнування частини приміщення.
"Один із чоловіків намагався загасити вогонь за допомогою вогнегасника, але вогонь розширився, і в підсумку загорівся весь купол мечеті ісламського центру. Пізніше купол обвалився", - зазначили у правоохоронних органах.
Innalilahi— Hernomo (@Hernomo_Al1) October 19, 2022
Kubah Masjid Raya Jakarta Islamic center terbakar
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Bintang Emon#IstiqomahDakwahSyariahKhilafah#OjoLerenDadiWongSholeh pic.twitter.com/mik6IAM73D
Нагадаємо, потужний вибух зруйнував мечеть у Кабулі, внаслідок чого є загиблі та багато поранених.
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