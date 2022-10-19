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У столиці Індонезії спалахнула масштабна пожежа у мечеті: у Мережі з'явилося відео

У столиці Індонезії спалахнула масштабна пожежа у мечеті: у Мережі з'явилося відео

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У столиці Індонезії спалахнула масштабна пожежа у мечеті: у Мережі з'явилося відео

Фото: скрин з відео

Причиною пожежі стала іскра із пальника.

У столиці Індонезії Джакарті спалахнула масштабна пожежа в мечеті ісламського центру. В результаті частина конструкції - купол обвалився. 

Про це пише місцеве видання Kompas.

Правоохоронці встановили, що причиною пожежі стала іскра із пальника. За інформацією поліцейських, коли будівельники ремонтували купол мечеті, вони хотіли встановити фанеру поверх і розплавили мембрану покрівлі за допомогою пальника, з якого з'явилася іскра, що спричинала пожежу. Її намагалися погасити, але не вдалося. Масштаби пожежі стали більшими, що призвело до руйнування частини приміщення. 

"Один із чоловіків намагався загасити вогонь за допомогою вогнегасника, але вогонь розширився, і в підсумку загорівся весь купол мечеті ісламського центру. Пізніше купол обвалився", - зазначили у правоохоронних органах.

Нагадаємо, потужний вибух зруйнував мечеть у Кабулі, внаслідок чого є загиблі та багато поранених.

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