У столиці Ірану феєрверками святкували напад на Ізраїль та насміхалися із "Залізного купола": відео

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що напади ХАМАС на Ізраїль були актом самооборони палестинців.

Влада Ірану та громадяни цієї країни не приховують своєї підтримки терористичних дій палестинського угруповання ХАМАС, яке в суботу, 7 жовтня, здійснило атаку на Ізраїль.

У соцмережах з’явилися відео з площі Палестини у столиці Ірану, на якій зібрався натовп, який святкує завдання ударів по країні, яку влада Ісламської республіки вважає своїм найбільшим ворогом.

Люди скандували “Смерть Ізраїлю” та запускали феєрверки.

У столиці Ірану феєрверками святкували напад ХАМАС на Ізраїль

Як повідомляє Reuters, Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що напади ХАМАС на Ізраїль були актом самооборони палестинців, і закликало мусульманські країни підтримати їхні права.

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На сайті верховного лідера аятоли Хаменеї з'явилася стаття під заголовком: “Узурпаторський сіоністський режим (Ізраїль) наближається до кінця”. Сайт також висвітлив його коментарі про те, що країни, які нормалізують відносини з Ізраїлем, найбільшим ворогом Ірану, “роблять ставку на мертвого коня”.

Іранське видання Nournews, пов’язане з установою безпеки країни, заявило, що атаки “показали, що, незважаючи на його заяви про домінування розвідки та безпеки над опором, Ізраїль не зміг передбачити свої операції, і що його Dom Iron ( протиракетний щит “Залізний купол”) був лише "солом'яним куполом на вершині замку з піску".

Окремо речник уряду Алі Бахадорі-Джахромі заявив державним ЗМІ, що напади “довели, що сіоністський режим більш вразливий, ніж будь-коли, і що ініціатива тепер в руках молодих палестинців”.

Раніше радник верховного лідера Ірану генерал Ях'я Рахім Сафаві привітав палестинських бойовиків з тим, що вони розпочали найбільшу атаку на Ізраїль за останні роки.

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики палестинського угруповання ХАМАС із сектора Гази обстріляли південь і центральну частину Ізраїлю ракетами. Загони бойовиків увійшли на південь Ізраїлю в результаті несподіваного нападу.

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