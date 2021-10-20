У столиці Ірану поліція застосувала до жінки жердину для вилову собак: відео

Поліція підтвердила затримання громадянки “за образливу та агресивну поведінку”.

На одній із вулиць іранської столиці Тегерана поліцейські жорстко затримали жінку, використовуючи для цього жердину із петлею, якою користуються служби вилову безпритульних собак.

Як повідомляє видання Daily Mail, затримання, яке відбулося минулого тижня, зафіксували на відео та опублікували його в інтернеті.

На опублікованих кадрах видно, що жінку затягують у поліцейський фургон. В руках одного із правоохоронців — палиця, схожа на жердину із петлею, якою користуються для вилову безпритульних тварин. Окрім того, її тягнули за волосся і вдарили головою об дверцята фургона.

Заступник начальник поліції Тегерану полковник Морад Мораді підтвердив, що жінку було заарештовано за "образу” та агресивну поведінку щодо поліцейських, але не уточнив обставин інциденту. Водночас він запевнив, що опубліковані кадри дослідять під час службового розслідування.

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Жінка, яку грубо затримували поліцейські, була без хустки - це вважається злочином в сучасному Ірані. Однак, Мораді заперечив, що це стало причиною її арешту.

Нагадаємо, раніше в Ірані стратили борця Мехді Алі Хоссейні. Спортсмена визнали винним у вбивстві людини у 2015 році.

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