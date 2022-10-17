У столиці Молдови поліція знесла наметове містечко проросійських протестувальників: фото, відео

Молдовська поліція звинуватила прихильників проросійської партії “Шор” у порушеннях під час акції протесту у Кишиневі.

Увечері в неділю, 16 жовтня, у столиці Молдови правоохоронці демонтували близько 60 наметів, які встановили прихильники партії проросійського політика та бізнесмена Ілана Шора, який фігурує у низці кримінальних проваджень і переховується за кордоном.

Про це повідомляє stiri.md.

Окрім наметів, які були розкладені на проїжджій частині бульвару Штефана Маре, поліцейські знесли табір протестувальників поблизу парламенту та адміністрації президента.

У поліції повідомили, що демонтаж було здійснено через численні порушення, зафіксовані під час акції протесту. Зокрема, демонстранти принесли небезпечні предмети: ножі, хірургічні ножиці, палиці. Дехто з них перебував у стані алкогольного сп'яніння.

"Зареєстровано кілька провокацій щодо правоохоронців та дії, спрямовані на дестабілізацію ситуації", - повідомили у поліції.

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На організованих партією "Шор" протестах вимагають дострокових виборів та укладення угоди з РФ про зниження ціни на газ.

Нагадаємо, російська газова компанія "Газпром" пригрозила Молдові відключити постачання газу 20 жовтня.

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