У столиці ОАЕ туристів безкоштовно вакцинуватимуть від коронавірусу: подробиці

Вакцинують в Абу-Дабі препаратами Sinopharm або Pfizer/BioNTech.

Вакцинуватися від коронавірусу можуть безкоштовно туристи в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів - Абу-Дабі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на SEHA (надає медичні послуги в Абу-Дабі. - Ред.).

Згідно з інформацією, туристи з виданими Абу-Дабі візами і власники паспортів, які мають право на отримання туристичної візи, можуть після прибуття до столиці ОАЕ записатися на безкоштовну вакцинацію.

Для щеплення в Абу-Дабі пропонується препарат китайської компанії Sinopharm, а також вакцину від компаній Pfizer/BioNTech. Поки невідомо, чи буде діяти ця пропозиція в інших еміратах.

Органи охорони здоров'я ОАЕ також поінформували, що 85% населення країни вже отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19.

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Крім того, безкоштовні щеплення від коронавірусу доступні також власникам дозволів на проживання з візами, термін дії яких закінчився.

Тим часом, Туреччина від 1 липня скасовує комендантську годину на тлі покращення ситуації з коронавірусом.

Нагадаємо, попри пандемію коронавірусу, у червні найбільш популярними курортами серед українських туристів були Туреччина, Єгипет та ОАЕ.

Як повідомлялося, Об'єднані Арабські Емірати вже чекають на українських туристів. Від червня відкрито новий рейс до північного емірату - Рас-ель-Хайма. Це регіон з унікальною природою - заповідною пустелею, горами і білосніжними пляжами. Чи безпечно відпочивати в Рас-ель-Хаймі, читайте тут.

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