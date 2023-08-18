Після анонімного дзвінка із будівлі евакуювали кілька тисяч людей.

У столиці РФ проводять масову евакуацію із "Москва-Сіті" через повідомлення про невідомий безпілотник.

Про це повідомив російський Teklegram-канал Baza та оприлюднив відповідне відео.

"У Москві невідомі повідомили адміністрацію Сіті про черговий удар безпілотника. Тепер там евакуювали вежу А – з неї вивели вже 2 тисячі людей... Загрози людям немає", - йдеться у дописі під відео.

У Москві-Сіті проводять масову евакуацію через повідомлення про приліт безпілотника

Нагадаємо, у ніч проти 18 серпня центр Москви атакував ударний безпілотник. Невідомий дрон впав у районі "Москва-Сіті", пошкодивши одну з будівель. Російська влада звинуватила в атаці Україну.

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