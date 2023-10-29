У столиці російського Дагестану противники Ізраїлю захопили міжнародний аеропорт: відео

У неділю, 29 жовтня, у російському місті Махачкалі, столиці переважно мусульманського Дагестану, натовп радикально налаштованих чоловіків увірвався до аеропорту. Агресивні люди влаштували обшук у приміщеннях у пошуку “євреїв”, що прилетіли з Ізраїлю.

Відповідні кадри публікують російські Telegram-канали.

Натовп увірвався до приміщення аеропорту, вибивши скляні двері, у декого в руках були прапори Палестини. Чоловіки буквально знесли з дороги поліцейського, який робив кволі спроби їх стримати і вигукнув: “Ви вб'єте людей!”.

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Згодом агресивні люди вибігли на льотне поле та перевіряли усі літаки. Ні влада, ні силовики не перешкоджали цьому погрому. Натомість агресивні люди розгойдували поліцейські автівки і поводилися вкрай зухвало. Лише згодом до міжнародного аеропорту викликали спецпризначенців.

Розлючений натовп вдалося витіснити із злітно-посадкової смуги, також практично всіх вдалося вивести з будівлі аеропорту на площу. Тут дагестанці влаштували антиізраїльський мітинг.

У столиці російського Дагестану противники Ізраїлю захопили міжнародний аеропорт

“Росавіація” заявила про тимчасове закриття аеропорту у Махачкалі у зв’язку із “проникненням невідомих осіб”.

Управління Слідчого комітету РФ у Дагестані порушило кримінальну справу за статтею про масові заворушення.

Нагадаємо, останніми днями на території Північно-Кавказького федерального округу РФ, де проживає багато мусульман, відбуваються антиізраїльські акції, які можуть перетворитися в справжні єврейські погроми. Радикальні дії було зафіксовано в Дагестані, Кабардино-Балкарії та Карачаєво-Черкесії.

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