У столиці російського Кузбасу намагалися спалити військкомат (відео)

У російському місті Кемерово поліція затримала жінку, яка кинула "коктейль Молотова" у приміщення військкомату.

Увечері 28 жовтня до приміщення військкомату в місті Кемерові, яке є столицею російського вугільного регіону Кузбас, кинули пляшку із запальною сумішшю.

Про це повідомляють місцеві видання з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

Згодом у пресслужбі управління МНС у Кемеровській області повідомили, що пожежу загасили, постраждалих немає.

Співрозмовник видання повідомив, що "коктейль Молотова" до будівлі кинула жінка. Її затримали. Про мотиви вчинку не повідомляється.

Після оголошення президентом Володимиром Путіним 21 вересня "часткової" мобілізації у Росії почастішали випадки підпалів військових комісаріатів по всій країні.

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Наприкінці серпня у Тверській області РФ намагались підпалити військкомат, працівник якого агітував йти вбивати українців.

Військкомати також намагалися спалити військкомати у місті Волгоград, а також Рязанській і Ростовській областях.

Нагадаємо, у місті Щолково Московської області у ніч проти 16 жовтня у будівлі військкомату сталася пожежа через пляшку із запальною сумішшю, яку кинув невідомий. Пожежа спалахнула на першому поверсі.

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