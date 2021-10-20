У столиці Сирії біля президентського палацу підірвали автобус з військовими: є жертви

У столиці Сирії біля президентського палацу підірвали автобус з військовими: є жертви

Автобус зайнявся та вигорів ущент.

У столиці Сирії Дамаску у ніч проти 20 жовтня неподалік президентського палацу пролунав вибух, внаслідок якого загинули щонайменше 14 військовослужбовців, ще троє людей дістали поранення.

Про це повідомляє державне інформаційне агентство SANA.

"14 людей загинули та троє дістали поранення в результаті підриву терористами двох вибухових пристроїв під час нічного проїзду автобусів біля Президентського мосту у Дамаску", – йдеться у повідомленні.

Новини світу: в Дамаску підірвали автобус із військовими

Зазначається, що терористи підірвали два вибухових пристрої у момент, коли поблизу проїздив автобус із військовими.

Згодом команда саперів знайшла та знешкодила ще один вибуховий пристрій, закладений у тому ж районі. Поки що сирійський уряд не назвав підозрюваних у теракті.

Нагадаємо:

У Сирії підірвали російський військовий патруль. Відео атаки опублікували в Мережі. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

опублікували в Мережі. В результаті вибуху ніхто не постраждав. А в місті Расулайн на північному сході Сирії сталися одразу два теракти, під час яких була поранена 21 людина.

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