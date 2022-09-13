У столиці Угорщини з Дунаю витягли 100-кілограмову бомбу: фото

Авіаційну бомбу, яка містила детонатор, знайшли у Будапешті між Ланцюговим мостом і мостом Єлизавети під час навчань водолазів.

У понеділок, 12 вересня, з дна річки Дунай у столиці Угорщини Будапешті витягли 100-кілограмову бомбу радянського виробництва часів Другої світової війни.

Про це повідомило видання Hungary Posts з посиланням на спеціальний підрозділ військової спарено-водолазної служби.

Вилученням бомби вагою 100 кг займався спеціальний підрозділ, що входить до угорських збройних сил.

Авіаційна бомба з детонатором була знайдена між Ланцюговим мостом і мостом Єлизавети водолазами Будапештської пожежної бригади під час навчань минулого тижня.

Вибухонебезпечний предмет підняли краном і помістили на борт військового корабля, де експерти безпечно його знешкодили.

Під час операції територія в центрі Будапешта була закрита в радіусі 400 метрів.

Нагадаємо, низький рівень води на Дунаї дозволив виявити затонулі німецькі кораблі часів Другої світової війни на ділянці річки поблизу сербського портового міста Прахово.

Читайте також: