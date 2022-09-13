У столиці Угорщини з Дунаю витягли 100-кілограмову бомбу: фото

Авіаційну бомбу, яка містила детонатор, знайшли у Будапешті між Ланцюговим мостом і мостом Єлизавети під час навчань водолазів.
У понеділок, 12 вересня, з дна річки Дунай у столиці Угорщини Будапешті витягли 100-кілограмову бомбу радянського виробництва часів Другої світової війни.
Про це повідомило видання Hungary Posts з посиланням на спеціальний підрозділ військової спарено-водолазної служби.
Вилученням бомби вагою 100 кг займався спеціальний підрозділ, що входить до угорських збройних сил.
Авіаційна бомба з детонатором була знайдена між Ланцюговим мостом і мостом Єлизавети водолазами Будапештської пожежної бригади під час навчань минулого тижня.
Вибухонебезпечний предмет підняли краном і помістили на борт військового корабля, де експерти безпечно його знешкодили.
Під час операції територія в центрі Будапешта була закрита в радіусі 400 метрів.
Нагадаємо, низький рівень води на Дунаї дозволив виявити затонулі німецькі кораблі часів Другої світової війни на ділянці річки поблизу сербського портового міста Прахово.
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