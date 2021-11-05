У столиці В'єтнаму майже два десятки немовлят помилково вакцинували від COVID-19

У столиці В'єтнаму майже два десятки немовлят помилково вакцинували від COVID-19

Стан здоров’я немовлят стабільний.

У Ханої (столиця В'єтнаму) медики помилково вакцинували від коронавірусу 18 немовлят віком від 2 до 6 місяців. Малюки були щеплені препаратом Pfizer/BioNTech.

Про це повідомляє The Star з посиланням на міський департамент охорони здоров’я.

За інформацією видання, випадок трапився у середу, 3 листопада. Однак про це Департамент охорони здоров’я Ханоя дізнався в четвер. Міністерство охорони здоров’я негайно направило до лікарні медичних спеціалістів, які обстежили здоров’я немовлят та вжили необхідних заходів для їх безпеки. Фахівці дитячої лікарні зауважили, що стан здоров’я немовлят стабільний.

Міністерство охорони здоров’я звернулося до Департаменту охорони здоров’я Ханоя з проханням негайно провести перевірку та знайти причини, що призвели до помилки, і притягнути до відповідальності причетних. Міністр попросив Департамент охорони здоров’я Ханоя після цього інциденту наказати агенціям посилити нагляд, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому. Також він заявив, що вимагає суворо покарати фігурантів справи.

Зазначимо, Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендувала дітям вакцину Pfizer/BioNTech проти COVID-19, але її призначають віковій групі 12-17 років.

Нагадаємо, науковці Оксфордського університету виявили ген, який удвічі збільшує у пацієнтів, хворих на COVID-19, ризик тяжкого перебігу коронавірусного захворювання.

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