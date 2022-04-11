У столицях країн світу згадували жертв російської агресії в Україні (фото, відео)

У столицях країн світу згадували жертв російської агресії в Україні (фото, відео)

Демонстранти нагадали про загиблих дітей через воєнні злочини РФ.

У різних країнах світу в неділю, 10 квітня, відбулися символічні акції, під час яких учасники нагадували, що жертвами російської агресії в Україні стають мирні мешканці, зокрема, невинні діти.

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Як повідомляє посольство України в США, у Вашингтоні активісти української громади та небайдужі американці організували символічну акцію перед Білим домом.

“Учасники акції закликали продовжувати підтримувати український народ та вдатися до рішучих дій із надання такої допомоги нашій країні, яка б дозволила перемогти загарбників та захистити демократію в Україні і світі”, - йдеться у підписі до опублікованого відео.

Як видно на знятих кадрах, демонстранти лягли на асфальт із “зв’язаними” за спиною руками, нагадуючи про жертв звірств російської армії в Бучі біля Києва.

У Гельсінкі організували акцію на згадку про загиблих у Маріуполі дітей.

Як повідомляє видання Yle, на Вокзальну площу столиці Фінляндії принесли дитяче взуття. Активісти також написали на асфальті слово "діти" різними мовами.

У столиці Словаччини Братиславі цього дня пройшов “Марш матерів”.

Як повідомила українська активістка Наталія Макогон, на цю акцію вона взяла із собою дитячу іграшку, щоб нагадати про майже 200 дітей, які стали янголами у цій жорстокій несправедливій війні.

Фото із соцмереж

Фото із соцмереж

Нагадаємо, закривавлену дитячу іграшку із залізничного вокзалу в місті Краматорську, який обстріляли російські окупанти, передадуть до представництва ООН, щоб зафіксувати цей жахливий воєнний злочин, скоєний проти мирного населення України.

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