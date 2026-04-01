ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
16
Час на прочитання
2 хв

У столиці Іраку викрали американську журналістку

За інформацією іракських правоохоронців, у викраденні брали участь два автомобілі.

Автор публікації
Ігор Бережанський
Прапори Іраку та США / © Associated Press

Міністерство внутрішніх справ Іраку оголосило про початок масштабної операції з пошуку викраденої журналістки.

Про це повідомляє Associated Press.

У столиці країни невідомі викрали американську фрілансерку Шеллі Кіттлсон, яка тривалий час працює в регіоні та співпрацює з виданням Al-Monitor.

Інцидент стався у центрі Багдада на вулиці Саадун. За інформацією іракських правоохоронців, у викраденні брали участь два автомобілі.

Під час переслідування один із транспортних засобів зловмисників перекинувся неподалік міста Аль-Хасва, внаслідок чого затримали одного підозрюваного. Водночас журналістку встигли пересадити до іншого авто, яке зникло у напрямку провінції Бабіл.

У МВС Іраку підтвердили факт викрадення іноземної громадянки та зазначили, що до пошукової операції залучено розвідувальні ресурси та посилені польові підрозділи.

Редакція Al-Monitor висловила глибоке занепокоєння долею своєї авторки та закликала до її негайного звільнення.

У Державному департаменті США заявили, що адміністрація президента Дональда Трампа уважно стежить за розвитком ситуації.

Там зазначили, що безпека американських громадян є найвищим пріоритетом.

Водночас представники американського посольства в Багдаді утримуються від детальних коментарів з міркувань безпеки та конфіденційності.

Наразі не встановлено, чи пов’язаний цей інцидент із загостренням ситуації в регіоні за участі проіранських угруповань, які регулярно здійснюють атаки на американські об’єкти в Іраку.

Раніше дипломатичне представництво США вже попереджало своїх громадян про підвищені ризики викрадень на території країни.

Раніше повідомлялося, що американська військова база Victory Camp Complex в Іраку зазнала атаки FPV-дронів з боку проіранських угруповань.

Ми раніше інформували, що посольство США в столиці Іраку Багдаді зазнало ракетного обстрілу.

Дата публікації
Кількість переглядів
16
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie