У столиці Іраку викрали американську журналістку

Прапори Іраку та США / © Associated Press

Реклама

Міністерство внутрішніх справ Іраку оголосило про початок масштабної операції з пошуку викраденої журналістки.

Про це повідомляє Associated Press.

У столиці країни невідомі викрали американську фрілансерку Шеллі Кіттлсон, яка тривалий час працює в регіоні та співпрацює з виданням Al-Monitor.

Реклама

Інцидент стався у центрі Багдада на вулиці Саадун. За інформацією іракських правоохоронців, у викраденні брали участь два автомобілі.

Під час переслідування один із транспортних засобів зловмисників перекинувся неподалік міста Аль-Хасва, внаслідок чого затримали одного підозрюваного. Водночас журналістку встигли пересадити до іншого авто, яке зникло у напрямку провінції Бабіл.

У МВС Іраку підтвердили факт викрадення іноземної громадянки та зазначили, що до пошукової операції залучено розвідувальні ресурси та посилені польові підрозділи.

Редакція Al-Monitor висловила глибоке занепокоєння долею своєї авторки та закликала до її негайного звільнення.

Реклама

У Державному департаменті США заявили, що адміністрація президента Дональда Трампа уважно стежить за розвитком ситуації.

Там зазначили, що безпека американських громадян є найвищим пріоритетом.

Водночас представники американського посольства в Багдаді утримуються від детальних коментарів з міркувань безпеки та конфіденційності.

Наразі не встановлено, чи пов’язаний цей інцидент із загостренням ситуації в регіоні за участі проіранських угруповань, які регулярно здійснюють атаки на американські об’єкти в Іраку.

Реклама

Раніше дипломатичне представництво США вже попереджало своїх громадян про підвищені ризики викрадень на території країни.

