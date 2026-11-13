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У столиці Литви осквернили український прапор: що зробив із ним нетверезий чоловік
Чоловік, який здійснив наругу над українським прапором, раніше вже потрапляв до поля зору литовської поліції через скоєні правопорушення.
У столиці Литви Вільнюсі нетверезий 21-річний чоловік зірвав український прапор із будівлі Міністерства сполучення, зламав його древко та викинув стяг у сміттєвоз. Поліція затримала підозрюваного того ж дня.
Про це повідомляє видання LRT із посиланням на правоохоронців.
Інцидент стався у четвер, 12 листопада, близько 4:45 на проспекті Гедимінаса.
За даними поліції, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зняв український прапор із будівлі міністерства та поніс його вулицею після того, як зламав древко.
Біля перехрестя проспекту Гедимінаса з вулицею А. Венуольйо він кинув прапор у сміттєвоз.
Підозрюваного затримали близько 22:20 того ж дня та доправили до ізолятора тимчасового тримання.
За інформацією правоохоронців, чоловік 2005 року народження раніше вже потрапляв до поля зору поліції через скоєні правопорушення.
Йому оголосили підозру в нарузі над прапором іноземної держави. Як запобіжний захід обрали письмове зобов’язання не залишати країну.
Нагадаємо, у центрі Івано-Франківська місцева мешканка публічно підпалила державний прапор України. Правоохоронці оперативно затримали порушницю, момент інциденту потрапив на відео очевидців.