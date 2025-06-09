Ілон Маск і Дональд Трамп у Білому домі / © Associated Press

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У загострених стосунках між американським мільярдером Ілоном Маском та президентом США Дональдом Трампом розпочалося хитке перемир’я. Його було досягнуто після телефонної розмови між представниками команд колишніх політичних соратників.

Про це повідомляє Politico з посиланням на неназваних чиновників Білого дому.

Співрозмовник видання зазначив, що після розмови, яка відбулася ще в п’ятницю, 6 червня, Трамп перестав публікувати дописи про Маска у своїй соцмережі Truth Social, але це не означає, що президент задоволений.

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«Майбутнє їхніх стосунків абсолютно невизначене», — додав чиновник.

Наразі з обох сторін припинилася словесна перепалка, яка включала пропозицію Маска про імпічмент президента та погрози Трамп розірвати федеральні контракти для компаній мільярдера. Проте жоден із них не хотів цієї паузи, зазначили джерела, ознайомлені з реакцією обох учасників суперечки.

За даними двох чиновників адміністрації, Трампа особливо розлютили заяви Маска, що президент нібито фігурує у документах засудженого за торгівлю людьми та сексуальну експлуатацію неповнолітніх Джефрі Епштейн і що без його підтримки він не переміг би на виборах.

Як повідомлялося раніше, Маск і Трамп почали обмінюватися публічними образами цього тижня через законопроєкт про податки та витрати, яким пишається господар Білого дому. Маск публічно назвав його «огидною мерзотою». У відповідь президент США обізвав свого колишнього друга «божевільним».

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За даними джерел, Маск вгамував свій гнів і хоче налагодити свої стосунки з Трампом. Про це свідчить видалення американським мільярдером свого допису про те, що президент США нібито фігурує в так званих файлах Епштейна», що було фактично звинуваченням Трампа у причетності до педофілії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп суботу, 7 червня, заявив про завершення стосунків з мільярдером Ілоном Маском, колишнім соратником та спонсором виборчої кампанії.