У студії Соловйова захоплено обговорювали, які міста України треба "стерти із лиця землі" ракетами (відео)

Також Zпропагандисти були щасливі ракетним атакам по Одесі, які Росія завдала вночі 23 липня.

У студії головного пропагандиста Кремля Володимира Соловйова розгорілася тема, як і які міста Україна треба "стерти із лиця землі". Гості шоу були дуже захоплені цим питанням та цинічно це обговорювали.

Фрагмент відео програми публікують у Мережі.

Zпропагандисти пропонували знищити повністю Львів, Київ та Одесу, а останню зробити столицею.

"Ракети для чого? Щоб по Криму бити. Нахр*н знищити Київ", - говорить Соловйов, на що гість його пропагандистського шоу відповідає, що згідний із цим.

"Знищити Львів", - каже ще один російський недоексперт.

"То давайте знищемо ті міста, звідки ці ракети йдуть", - говорить один із "експертів". Ще один Zпропагандист пропонує із Одеси зробити столицю.

Після цього всі гості студії Соловйова погоджуються із цим і єхидно сміються. На що головний пропагандист Кремля каже, що Росія не збереже Одесу, її потім буде легше відбудувати.

У студії Соловйова цинічно обговорювали, які міста України треба "стерти із лиця землі" ракетами

"Ну що робити. Принаймні, портову зону. Я кажу, що оперний театр треба зберегти, а все інше знищити", - заявив Соловйов.

Також Zпропагандисти були щасливі ракетним атакам по Одесі, які Росія завдала вночі 23 липня.

Ракетна атака по Одесі: останні новини

За останніми даними, внаслідок масованої ракетної атаки російських окупантів по Одесі у ніч проти 23 липня загинув чоловік, ще 22 осіб – травмовані. Такі дані наводить Міністерство внутрішніх справ. Очільник відомства Ігор Клименко розповів, що що загинув чоловік 1974 року народження, ого посікло осколками. Серед травмованих – четверо дітей: 11, 12 та 17-ти річних.

За інформацією Одеської ОВА, в Одесі після нічної ракетної атаки РФ пошкоджено понад 25 пам'яток архітектури разом зі Спасо-Преображенським кафедральним собором, який зазнав серйозних руйнувань.

Що відомо про постраждалих і руйнування (фото, відео), читайте у матеріалі ТСН.ua.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Одеса!!! Наслідки ракетної атаки! Центр міста понівечений! Жертва, поранені!!!

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