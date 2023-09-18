У Судані відновились запеклі бої між армією та силами реагування

Бої точаться у Хартумі, а також у сусідніх містах Бахрі та Омдурман.
У столиці Судану, місті Хартун, відновили запеклі бої між армією та Силами швидкого реагування за владу в країні.
Про це інформує DW.
Повідомляється, що бої відбуваються у Хартумі, а також у сусідніх містах Бахрі та Омдурман точаться зі застосуванням авіації та важкої артилерії.
Суданська армія запевняє, що відбила атаку на свій штаб, який розташований в центрі столиці, внаслідок якої загинули десятки бійців противника. В свою чергу у Силах швидкого реагування коментарів щодо втрати не надали.
Внаслідок бойових дій згоріло кілька будівель, у тому числі 18-поверхова вежа нафтової компанії.
Наразі невідомо, чи є жерти серед мирного населення. Центр міста в основному евакуйований, але бої також точаться у прилеглих районах.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у низці провінцій Судану закінчуються запаси їжі через бойові дії.
Крім того, ми раніше інформували, що у Судані через мародерство та сутички знищили понад мільйон доз вакцини проти поліомієліту.
Читайте також:
- США евакуювали дипломатів із Судану
- "Троянський верблюд": українська розвідка провела унікальну рятувальну операцію у Судані під носом у "вагнерівців" (відео)
- Сутички у Судані загрожують захопленням лабораторії, де зберігаються збудники кору та холери – ВООЗ