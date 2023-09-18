У Судані відновились запеклі бої між армією та силами реагування

Бої точаться у Хартумі, а також у сусідніх містах Бахрі та Омдурман.

У столиці Судану, місті Хартун, відновили запеклі бої між армією та Силами швидкого реагування за владу в країні.

Про це інформує DW.

Повідомляється, що бої відбуваються у Хартумі, а також у сусідніх містах Бахрі та Омдурман точаться зі застосуванням авіації та важкої артилерії.

Суданська армія запевняє, що відбила атаку на свій штаб, який розташований в центрі столиці, внаслідок якої загинули десятки бійців противника. В свою чергу у Силах швидкого реагування коментарів щодо втрати не надали.

Внаслідок бойових дій згоріло кілька будівель, у тому числі 18-поверхова вежа нафтової компанії.

Наразі невідомо, чи є жерти серед мирного населення. Центр міста в основному евакуйований, але бої також точаться у прилеглих районах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у низці провінцій Судану закінчуються запаси їжі через бойові дії.

Крім того, ми раніше інформували, що у Судані через мародерство та сутички знищили понад мільйон доз вакцини проти поліомієліту.

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