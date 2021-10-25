У Судані військові відкрили вогонь по демонстрантах: МЗС України закликає утриматися від відвідин цієї країни

У Судані військові відкрили вогонь по демонстрантах: МЗС України закликає утриматися від відвідин цієї країни

Столицю Судану Хартум повністю заблокували військові, в'їзди до міста були перекриті.

Міністерство закордонних справ рекомендує українським громадянам відмовитися від відвідин Судану, оскільки там відбувається державний переворот.

Про це розповів речник МЗС Олег Ніколенко у Twitter.

"Уважно слідкуємо за розвитком ситуації в Хартумі (столиця Судану - УП). Рекомендуємо українцям наразі утриматися від поїздок до Судану, а тим, хто перебуває в країні, уникати місць масового скупчення людей, залишатися в безпечному місці", — йдеться в повідомленні

З усіх питань МЗС радить телефонувати на "гарячу лінію" посольства України в Єгипті: +20 100 00 396 48.

Своєю чергою, посольство України в Єгипті закликає тих громадян, які наразі перебувають на території Судану:

по можливості, не полишати своїх помешкань,

чітко виконувати всі законні вимоги і рекомендації сил безпеки та місцевої влади,

утриматись від відвідування громадських заходів, місць масового скупчення людей,

не брати участь у демонстраціях, акціях протесту тощо.

Яка ситуація у Судані наразі

Як повідомляє ВВС, суданські військові заарештували членів перехідного громадянського уряду, зокрема прем'єр-міністра, і оголосили в країні надзвичайний стан.

За даними Reuters, військові відкрили вогонь по мітингувальниках. Внаслідок зіткнень у цій крані постраждали не менше 12 учасників протесту. Демонстранти вийшли на вулиці, намагаючись зупинити новий військовий переворот в країні. У Судані спостерігаються перебої в роботі інтернету і мобільного зв'язку.

Нагадаємо, що у Судані в понеділок, 25 жовтня, на світанку невідомі військові підрозділи заарештували кількох політичних діячів.

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