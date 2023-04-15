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У Судані зіткнення між регулярною армією та Силами швидкого реагування – лунає стрілянина та вибухи (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
864
Час на прочитання
2 хв
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У Судані зіткнення між регулярною армією та Силами швидкого реагування – лунає стрілянина та вибухи (відео)

Фото: скриншот з відео

Свідки повідомили про вибухи та стрілянину поблизу бази воєнізованих Сил швидкого реагування.

У кількох районах столиці Судану міста Хартум 15 квітня чути стрілянину, на вулицях розгорнуто військову техніку та знаряддя артилерії, звуки стрілянини чути поблизу штаб-квартир армії держави та іншої силової структури – Сил швидкого реагування (SRF). 

Про це пише Aljazeera.

SRF звинуватила регулярну армію Судану в "жорстокому нападі", повідомивши, що ті оточили одну з її баз та відкрили вогонь із важких знарядь. Організація уточнила, що йдеться про "широкомасштабну атаку" із застосуванням різних видів озброєння.

При цьому в армії Судану винувачують SRF в атаці на військові посади. Співрозмовник видання розповів, що Сили швидкого реагування спробували взяти штурмом штаб Головного командування.

"Бійці Сил швидкого реагування атакували кілька армійських таборів у Хартумі та в інших районах Судану. Зіткнення тривають, і армія виконує свій обов’язок із захисту країни", — сказав бригадний генерал Набіл Абдалла.

Аеропорт Судану перестав приймати та відпускати літаки, у різних районах столиці йдуть перестрілки.

2019 року RSF об'єдналася з армією Судану для повалення президента Омара Хасана аль-Башира, його усунули від влади та заарештували. Обидві організації здійснили ще один переворот у жовтні 2021 року. Військовослужбовці відкрили вогонь по протестувальникам, які були проти перевороту. Загинули щонайменше 120 людей.

З того періоду відносини між армією Судану та RSF погіршилися, незважаючи на переговори про інтеграцію Сил швидкого реагування до Збройних сил держави, ситуація завадила підписати угоду про дворічний перехід до вільних виборів під керівництвом цивільних чиновників. У п'ятницю, 14 квітня, армія Судану попередила про зростаючу конфронтацію з RSF, яка загрожує країні нестабільністю.

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Дата публікації
Перегляди
864
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