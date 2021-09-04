У супермаркетах Нової Зеландії після теракту вилучають з продажу ножі та ножиці

Ножі та ножиці вилучають з полиць, поки не буде прийняте рішення, чи варто їх продавати надалі.
У Новій Зеландії дві мережі супермаркетів — Countdown та Foodstuffs — вилучили з продажу ножі та ножиці після теракту, що стався в магазині Окленда.
Про це повідомляє Stuff.
"Це в жодному разі не сумнів у наших клієнтах, а радше акт підтримки нашої команди. Ми хочемо, щоб наші працівники почувалися у безпеці, коли приходять на роботу", - сказала генеральна менеджерка служби безпеки мережі Countdown Кірі Ганніфін.
За її словами, ножі та ножиці вилучають з полиць, поки не буде прийняте рішення, чи варто їх продавати надалі.
Нагадаємо:
- Напад у супермаркеті Countdown у торговому центрі LynnMall у районі Нью-Лінн стався у п'ятницю, 2 вересня. Свідки розповіли, що чоловік витягнув ніж з вітрини і штрикнув ним відвідувачів.
- Нападник - громадянин Шрі-Ланки, який десять років тому прибув до країни. Крім того, він перебував під наглядом поліції протягом останніх п'яти років. Адже правоохоронці були занепокоєні його ідеологічними поглядами. Чоловік був відомий багатьом агентствам, а також був у списку спостереження за тероризмом, адже був натхненний групою "Ісламська держава. Поліція вбила нападника протягом 60 секунд після скоєного.
- Шість осіб отримали ножові поранення. Зазначається, що троє з шести поранених перебувають у критичному стані.