У супермаркетах Нової Зеландії після теракту вилучають з продажу ножі та ножиці

У супермаркетах Нової Зеландії після теракту вилучають з продажу ножі та ножиці

Ножі та ножиці вилучають з полиць, поки не буде прийняте рішення, чи варто їх продавати надалі.

У Новій Зеландії дві мережі супермаркетів — Countdown та Foodstuffs — вилучили з продажу ножі та ножиці після теракту, що стався в магазині Окленда.

Про це повідомляє Stuff.

"Це в жодному разі не сумнів у наших клієнтах, а радше акт підтримки нашої команди. Ми хочемо, щоб наші працівники почувалися у безпеці, коли приходять на роботу", - сказала генеральна менеджерка служби безпеки мережі Countdown Кірі Ганніфін.

За її словами, ножі та ножиці вилучають з полиць, поки не буде прийняте рішення, чи варто їх продавати надалі.

Нагадаємо:

Напад у супермаркеті Countdown у торговому центрі LynnMall у районі Нью-Лінн стався у п'ятницю, 2 вересня. Свідки розповіли, що чоловік витягнув ніж з вітрини і штрикнув ним відвідувачів.

Countdown у торговому центрі LynnMall у районі Нью-Лінн стався у п'ятницю, 2 вересня. Свідки розповіли, що чоловік витягнув ніж з вітрини і штрикнув ним відвідувачів. Нападник - громадянин Шрі-Ланки, який десять років тому прибув до країни. Крім того, він перебував під наглядом поліції протягом останніх п'яти років. Адже правоохоронці були занепокоєні його ідеологічними поглядами. Чоловік був відомий багатьом агентствам, а також був у списку спостереження за тероризмом, адже був натхненний групою "Ісламська держава. Поліція вбила нападника протягом 60 секунд після скоєного.

"Ісламська держава. протягом 60 секунд після скоєного. Шість осіб отримали ножові поранення. Зазначається, що троє з шести поранених перебувають у критичному стані.

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