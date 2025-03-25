У супермаркетах Польщі зʼявилися набори виживання на випадок війни

У відомій багатьом українцям мережі супермаркетів Польщі почали продавати евакуаційні рюкзаки на випадок війни чи надзвичайної ситуації.

Про це пишуть польські ЗМІ.

"Постійна загроза з боку Росії, яка веде війну з Україною, змусила багатьох поляків охочіше дивитися на речі, які можна було б використати під час можливої ​​екстреної евакуації. У той час як польський уряд ще працює над спеціальним військовим посібником, який буде розповсюджуватися серед усіх громадян, мережа Biedronka вже представила в своїй пропозиції спеціальний рюкзак для виживання", – йдеться в повідомленні.

Хоча ніде в пропозиції не вказано, що це насправді евакуаційний рюкзак, його вміст автоматично говорить про це.

Рюкзак укомплектований 15 багатофункціональними аксесуарами, серед яких рекомендовані Урядовим центром безпеки елементи. Рюкзак містить, серед іншого: тактичний ніж, світлодіодний ліхтарик, блокнот з олівцем, а також розпалювач для вогню і термоспальник.

Подібні рюкзаки минулого року продавали за 149 злотих (1550 грн). Зараз їх можна купити за 129 злотих (1341 грн).

Рюкзак на випадок війни у Польщі. Фото fakt.pl / Fakt

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Вєслав Леснякевич наголосив в інтерв’ю PAP, що у кризових ситуаціях громадяни мають бути самостійними, оскільки держава не завжди зможе надати негайну допомогу.

"Нехай ми будемо готові, в межах своїх можливостей, хоча б до трьох діб виживання без допомоги державних структур. Нехай у нас буде запас води, необхідних медикаментів, засобів гігієни та санітарії, запас продуктів, освітлення, яке працюватиме без електромережі, заряджені павербанки. Нехай у нас буде і транзисторний радіоприймач, тому що сьогодні ми забули, що інколи це може бути єдине середовище для отримання повідомлень", – наголосив він.

Раніше повідомлялося, що Литва та Польща посилюють захист від Росії і додатково укріплюють кордон.

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